Podcast «Stehplatz Brügglifeld» Eine Berg- und Thalerfahrt: Was sich beim FC Aarau gegen Bellinzona ändern muss Ein Hauch von Optimismus! Auch wenn gegen Schaffhausen ein Sieg Pflicht gewesen wäre. Während sich Dömer über die starke Leistung eines Youngsters freut, ist Viva sauer, weil einige Spieler immer noch nicht gemerkt haben, dass es auch um ihre Zukunft geht.

Aarau zeigte in den ersten 60 Minuten gegen Schaffhausen einen guten Auftritt, musste sich am Ende aber dennoch nur mit einem Punkt begnügen. Claudio Thoma / freshfocus

Einen Punkt gegen den FC Schaffhausen, mehr gab es trotz einem verbesserten FC Aarau in der letzten Runde nicht. Damit kommt der FCA in der Tabelle nicht vom Fleck, die Situation bleibt unerfreulich. Dennoch klammert sich Dömer an die positiven Ansätze, die das Team von Boris Smiljanic zuletzt präsentierte. Viva fordert hingegen am Sonntag noch mehr Leidenschaft von einigen Spielern.

Die neuste Folge von «Stehplatz Brügglifeld» ist online! Den Podcast gibts hier als Audiofile oder überall, wo es Podcasts gibt.

