Kurz nach 19.30 Uhr bebt die Aarauer Schachenhalle. Die letzten Minuten der Partie gegen St. Otmar St. Gallen werden für den HSC Suhr Aarau zum Schaulaufen. Die 1071 Zuschauerinnen und Zuschauer feiern das Heimteam für den Einzug in die Finalrunde. Der deutliche 33:26-Sieg im abschliessenden Spiel macht alles klar. Plötzlich ist alles ganz einfach.

Zum dritten Mal in seiner dritten Saison nach dem Aufstieg vom Frühling 2016 spielt der HSC damit nach der Winterpause in der Finalrunde. War das in der Saison 2016/17 noch eine kleine Sensation gewesen, so wäre heute das Gegenteil eine grosse Enttäuschung gewesen.

Nicht nur, weil sich die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann in den vergangenen Wochen und Monaten eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet hat, sondern auch, weil sich der HSC in den vergangenen drei Jahren in der NLA etabliert hat. Die Erwartungen von Mannschaft, Trainer Vereinsführung und auch Umfeld sind entsprechend gestiegen.

«Anspannung war gross»

Trotz alledem: Die Erleichterung über die Sicherstellung der Finalrunden-Teilnahme ist nach der Schlusssirene allen Beteiligten deutlich anzusehen. «Wir würden lügen, wenn wir sagen würden, dass wir nicht nervös gewesen sind», sagt Torhüter Dario Ferrante. Kein Wunder. Hatte der HSC doch am vergangenen Mittwoch mit der 24:27-Niederlage gegen den RTV Basel seinen ersten Matchball zur Sicherung der Finalrunde vergeben. «Die Anspannung in den vergangenen Tagen war gross. Es ist aber eine Qualität dieser Mannschaft, in den entscheidenden Momenten die nötigen paar Prozent zuzulegen. Umso geiler fühlt es sich jetzt an», sagt Ferrante.

Die Nummer zwei im HSC-Tor hatte den Platz zwischen den Pfosten rund um die 40. Minute von Dragan Marjanac übernommen und liess die Spieler von St. Otmar St. Gallen gleich reihenweise verzweifeln. Eine Abwehrquote von 54 Prozent aller Bälle weist die Spielstatistik für den 25-Jährigen am Ende aus. Plötzlich ist alles ganz einfach.

Schlechter Start

Der HSC war nicht gut in die Partie gestartet, handelte sich schnell einen Rückstand von drei Treffern ein. Im Gegensatz zum Basel-Spiel liess sich das Team von Trainer Kaufmann davon aber nicht aus der Bahn werfen und kämpfte sich in die Partie zurück. Youngster Manuel Zehnder und Topskorer Milan Skvaril – mit je acht Treffern die beiden besten Werfer ihres Teams – übernahmen Verantwortung und führten den HSC zum Sieg.

«Die Situation war nicht einfach. Das haben wir alle gemerkt. Die verletzten Leistungsträger (Tim Aufdenblatten, Martin Slaninka und Beau Kägi, d.Red.) haben uns gefehlt. Aber am Ende haben wir uns diesen Erfolg hart erarbeitet und vor allem verdient», sagt Trainer Kaufmann. Er zeigt sich von der Art und Weise des Sieges seiner Mannschaft erfreut: «Man hat bei jedem gespürt, dass er seinen Anteil leisten wollte und bereit war, über die Schmerzgrenze hinaus zu gehen.» Genau das habe es gebraucht.

Das HSC-Geburtstagsständchen

Mit diesem 33:26 beendet der HSC Suhr Aarau das Jahr seines zehnjährigen Jubiläums mit einem klaren Heimsieg. Und schliesslich gab es von der versammelten ersten Mannschaft sogar noch ein gesanglich einwandfreies Geburtstagsständchen für Aisha. Der grosse HSC-Fan feierte gestern seinen siebten Geburtstag in der Schachenhalle.

Plötzlich ist alles ganz einfach – auch das Singen.