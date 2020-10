Plötzlich ein Luxusproblem: Warum sich die Startelf des FC Aarau nicht mehr von alleine aufstellt

Bisher musste Trainer Stephan Keller nicht lange überlegen, wer in die Startelf soll. Diese stellte sich wegen Verletzungen und mangels ernsthafter Alternativen von alleine auf. Daran hat sich nach der Länderspielpause im Tor, in der Abwehr-Viererkette und im defensiven Mittelfeld nichts verändert: Simon Enzler, Raoul Giger, Leon Bergsma, Arijan Qollaku, Elsad Zverotic und Olivier Jäckle scheinen unantastbar für das heutige Auswärtsspiel gegen Lausanne-Ouchy.

Im offensiven Mittelfeld und im Sturmzentrum indes hat Keller mittlerweile die Qual der Wahl. In den bisherigen Ligaspielen gegen Wil, Winterthur und Chiasso bildeten Kevin Spadanuda, Donat Rrudhani, Liridon Balaj und Shkelzen Gashi eine Offensivreihe, die zwar im Torabschluss sündigte, um die Stephan Keller trotzdem wohl nicht wenige Trainerkollegen in der Challenge League beneideten. Das Quartett war gesetzt. Doch mit dem polyvalenten Marco Aratore und dem vom FC Sion ausgeliehenen Stossstürmer Filip Stojilkovic sind nun zwei Spieler zum FCA gestossen, für die alles andere als ein Stammplatz zu wenig ist. Mit Aratore und Stojilkovic wächst die Offensivabteilung nicht nur in der Breite, sondern gewinnt auch auf dem Papier an Qualität. Mit Petar Misic, Randy Schneider und Ersan Hajdari stehen noch weitere Offensivkräfte zur Verfügung, die jedoch punkto Einsatzchancen weit entfernt sind von den anderen.

Keller betont seit jeher, dass Namen und Meriten keinen Einfluss auf die Einsatzminuten hätten. Heisst mit Blick auf die verstärkte FCA-Offensive: Auch Gashi und Aratore, beide routiniert und garniert mit vielen Super-League- und Europacup-Einsätzen sowie im Fall von Gashi sogar mit einer EM-Teilnahme, haben ihre Plätze nicht einfach so auf sicher.