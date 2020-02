Playoff-Abenteuer vorbei: Argovia Stars kassieren Klatsche gegen Wetzikon

Um die Belle zu erzwingen, hätten die Argovia Stars eine Sensation gebraucht. Mit den Ausfällen der beiden Topspieler und Routiniers Thomas Wälti und Pascal Wittwer startete das Team von Roger Gerber jedoch mit schlechten Vorzeichen in die Partie. Zudem machte sich in der Keba schon früh bemerkbar, dass die Wetziker mit dem Momentum im Rücken ihre individuelle Klasse noch ausgeprägter demonstrieren konnten.

Zum Schluss reichten die Kräfte nicht mehr: Die Argovia Stars müssen sich nach einer einseitigen Angelegenheit in Spiel 4 mit 1:6 geschlagen geben und scheiden aus den Playoffs aus.

«Haben kein Playoff-Hockey gezeigt»

Dass Roger Gerber auf der Goalie-Position nach 12 Minuten einen Wechsel vornahm, der frische Fabio Meier aber vier Minuten später ebenfalls hinter sich greifen musste, spricht Bände. Folglich verwaltete der EHC Wetzikon die komfortable Führung geschickt und hatte dabei die aggressiver auftretenden Stars im Griff.

Bei Spielmitte beerdigte dann Nino Marzan per Konter mit dem sechsten Treffer der Gäste sämtliche Hoffnungen des Heimteams. Zwar gelang Boris Neher zu Beginn des letzten Drittels noch der Ehrentreffer, doch bei den Gästen kam dadurch keine Nervosität mehr auf. Und so verabschiedeten sich die Stars vor einer würdigen Kulisse von 302 Zuschauern in der Keba immerhin mit einer positiven Bilanz im letzten Drittel.