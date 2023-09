PK vor dem Kosovo-Spiel Xhaka: «Es gibt für mich nichts Vergleichbares wie diese Begegnung gegen Kosovo» Die Herzen fliegen dem Schweizer Captain am Abend vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen sein Heimatland zu – er ist gut gelaunt wie nie. Und hofft darauf, gegen Kosovo nicht wieder ausgewechselt zu werden.

Alle wollen ein Foto mit Granit Xhaka nach der Schweizer PK: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Pressesaal im Fadil Vokkri, Heimstadion des FC Pristina, ist rammelvoll. Noch hat es zu ­wenig Sitzplätze, Journalisten tragen Stühle in den Raum und müssen gleichwohl am Rand stehen. Endlich, mit 15 Minuten Verspätung, tritt ein strahlender Granit Xhaka vor die Mikrofone.

An die Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo, das Herkunftsland seiner Eltern, begleitet der Schweizer Captain Nationaltrainer Murat Yakin. Xhakas Vater ist unter den Zuhörern. Zuerst dürfen nur die Einheimischen Fragen stellen. Nur so viel: So fröhlich und so oft gelacht hat Xhaka noch nie an einem offiziellen Anlass.

Sie haben gegen Albanien gespielt, gegen Serbien, nun gegen Ihr Heimatland Kosovo. Können Sie Ihr Gefühl beschreiben?

Granit Xhaka: Es ist ein spezieller Moment für mich und eine spezielle Zeit, hier zu sein. Meine Familie ist hier. Es gibt für mich nichts Vergleichbares wie diese Begegnung.

Profis wie Arbnor Muja, der jetzt für Albanien spielt, haben den Kosovo jüngst für andere Nationen verlassen. Was sagen Sie zu diesem Trend?

Die Frage ist komplex und nicht einfach zu beantworten. Ich sehe das aber grundsätzlich positiv, so haben wir mehrere Nationen, für die wir spielen.

Sie haben 115 Mal für die Schweiz gespielt. Nun haben Sie die Familie in Pristina, sogar im Presseraum. Was bedeutet das Ihnen?

Hier fühle ich mich zu Hause. Ich bin sehr stolz.

Sie kommen hierher, um zu gewinnen. Können wir einen Deal machen?

(Granit Xhaka lacht laut heraus). Und sagt dann etwas in seiner Muttersprache.

Können Sie diese Partie einordnen? Sie haben ja auch schon gegen Albanien und Ihren Bruder gespielt.

Jedes Spiel, das man für die Schweiz macht, ist besonders. Es wird für mich und meine Familie sehr speziell. Es ist schon einzigartig, dass ich als geborener Basler Junge hierher nach Pristina komme, welches meine Eltern verlassen haben, um uns ein besseres Leben zu geben. Ich möchte die Tage geniessen. Wir sind professionell genug, um das Drumherum auszuschalten. Danach können wir gerne wieder Freunde sein und vielleicht auch etwas feiern. Es ist etwa dieselbe Stufe wie damals, als ich gegen meinen Bruder und Albanien antreten durfte.

Der Gegner hofft darauf, dass Sie nervös sein werden.

Nein, ich bin überhaupt nicht nervös. Wer mich kennt, weiss, wie gelassen ich bin. Ich ver­suche einfach, zu geniessen. Ich kenne hier die gegnerischen Spieler und auch sonst Leute. Die bessere Mannschaft soll gewinnen, hoffentlich sind das wir.

Xherdan Shaqiri hat gesagt, er musste praktisch das halbe Stadion mit Tickets versorgen. Sie?

Ich musste Gott sei Dank nicht das halbe Stadion füllen. Es werden sicher einige von der Familie da sein.

Welches Bild wollen Sie in der Partie abgeben?

Wir wollen das beste Gesicht zeigen, der Kosovo auch. Es ist hier kein Freundschaftsspiel wie damals in Zürich. Dort hat mich der Trainer sehr, sehr früh rausgenommen, ich hoffe, er wird das nun nicht wieder tun.

Können Sie beschreiben, wie es für Sie jeweils ist, im Kosovo ohne Fussball zu sein?

Viele wissen, dass ich jeden Sommer sieben bis zehn Tage im Kosovo bin. Unsere Familie lebt hier, ich versuche, die Zeit dann mit ihr zu geniessen. Ich kann mich frei bewegen, die Leute respektieren mich. Und ich fühle mich jedes Mal pudelwohl.