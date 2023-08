Pferdesport 1. Aarauer Rennsonntag: Enattofs Wiedererwachen im Mai-Preis Die beiden Cracks, die 2021 und 2022 die grossen Trabrennen in Aarau gewonnen haben, meldeten sich gestern Sonntag eindrücklich zurück: Enattof siegte im Mai-Preis vor Black Jack From.

Enattof, diesmal mit Vitor Nunes de Oliveira im Sulky, fügte seinem Palmarès einen weiteren Sieg im Schachen hinzu. Bild: Ueli Wild

Enattof gewann 2021 die Trabermeisterschaft und 2022 den Mai-Preis sowie die Meisterschaftsrevanche. Black Jack From setzte sich 2022 in der Meisterschaft gegen ihn durch. Doch in der laufenden Saison blieben beide bisher unter den Erwartungen. So ging gestern weder der 9-jährige Hengst der Ecurie Turrettini, noch der amtierende Meister als Favorit ins Rennen, das über 2500 m führte und mit insgesamt 10 000 Franken dotiert war. Vielmehr war es Enattofs Stallgefährtin Esattifa, die am meisten auf Sieg gespielt wurde. Dies wohl vor allem, weil die 9-jährige Stute zu den drei Pferden gehörte, die 25 Meter vor den gewinnreicheren Konkurrenten starten konnten. Dazu kam, dass Stallbesitzer Henri Turrettini sich dafür entschieden hatte, Esattifa zu pilotieren und Enattof dem Trainer Vitor Nunes de Oliveira zu überlassen.

Esattifa vergibt Startvorteil

Freilich galoppierte Esattifa schon kurz nach dem Start ein erstes Mal und vergab damit den ganzen Startvorteil. Am schnellsten kamen die beiden Vertreter des Stalls Allegra weg: Flash de Ginai mit Adrian Burger an den Leinen wusste die Vorgabe von 25 Metern zu nutzen, doch innert Kürze hatte auch der hinten mit Trainer Loris Ferro ins Rennen gegangene Alcide Roc Anschluss gefunden und löste den Stallgefährten an der Spitze ab. Eingangs des zweiten Bogens begann John Seydoux mit Clarck Sotho Druck auf die beiden Allegra-Vertreter zu machen und rückte auf die Höhe von Alcide Roc auf.

Vitor Nunes de Oliveira im Sulky von Enattof wollte diese Konstellation nicht gefallen. Deshalb griff er bei der folgenden Tribünenpassage seinerseits an. Während sich Enattof nun an der Spitze etablierte, folgte ihm aussenherum auf dritter Spur Black Jack From in der Hand seines Trainers Jean-Bernard Matthey und passierte schliesslich auf der letzten Gegenseite die beiden Allegra-Pferde. Enattof liess dem amtierenden Meister im Einlauf aber keine Chance. Er siegte leicht, mit zwei Längen Vorsprung. Den dritten Platz sicherte sich der im Finish noch stark aufkommende Dénicheur du Vif (Xavier Bovay). Dahinter folgten Flash de Ginai und Alcide Roc. Der Rest war weit zurück. Die mehrmals galoppierende Esattifa wurde disqualifiziert.

Siege für ARV-Vorstandsmitglieder

Erfolge für Aargauer Aktive und solche aus der solothurnischen Nachbarschaft gab es im Rahmenprogramm: Im ersten Trabrennen des Tages feierte die in Gretzenbach aufgewachsene und als Trabrennsport-Vertreterin dem Vorstand des Aargauischen Rennvereins angehörende Michèle Huber mit ihrem Cent Pour Cent einen überlegenen Triumph. Zu Siegerehren kam auch Michael Huber, der Galopp-Vertreter im ARV-Vorstand – im Sattel von Impetrant Lord (Trainerin Karin Suter, Besitzer Stall Drei W), der sich im Jagdrennen nach Kampf gegen den bis kurz vor dem Ziel führenden Hitech durchsetzte. Als Favoritin gehandelt, siegte die Stute Myrina im einen der beiden Flachrennen sicher. Geritten wurde die von Claudia Erni trainierte Stute von Amateurweltmeisterin Jenny Langhard. Myrina ist ein Zuchtprodukt des Niedergösger Söhrenhofs, dem sie auch gehört.