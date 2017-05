Rebus liebt die Aarauer Rennbahn. Und er mag offenbar ganz besonders den Mai-Preis der Traber: Gestern gewann der neunjährige Wallach, der die Farben des Stalls Allegra Racing Club trägt, dieses Rennen zum dritten aufeinanderfolgenden Mal. Dabei fügte er dem Favoriten Spike, der dieses Jahr in

St. Moritz und in Fehraltorf je zweimal gewonnen hatte, vor 6000 Zuschauern die erste Saisonniederlage bei.

Allerdings sah es eine Zeit lang so aus, als würde die Rechnung auch diesmal für Spike und Nathalie Gonin aufgehen: Vor der Tribüne rückte Spike auf und übernahm eingangs der letzten Gegenseite die Spitze. Im Schönenwerder Bogen griff jedoch Rebus zuerst aussen Tango du Martza und Tiennou an, ging dann an Spike heran und kam mit viel Schwung in den Einlauf. Spike vermochte nicht zu kontern. Bis ins Ziel legte Rebus satte fünf Längen zwischen sich und den Zweitplatzierten.

Das dritte Geld holte sich im Hauptereignis des Tages Tiennou, der dem Franzosen Pierre Pilarksi gehört – dem Besitzer des zweifachen Prix-d’Amérique-Siegers Bold Eagle. Slow du Beauvoisin (Jean-Bernard Matthey), der neben Spike meistgenannte Sieganwärter, erkämpfte sich nach einem massiven Startverlust, ohne Eisen laufend, noch den fünften Platz. Der Mai-Preis wurde als Preis Aarauer Gewerbetreibender gelaufen und war mit insgesamt 12 000 Franken dotiert.

Sieger Rebus war entschieden besser drauf als sein Driver Marcel Humbert.

Dem Emmentaler, der in Avenches trainiert, war es sterbenselend. Er biss sich aber durch – und machte im Sulky alles richtig. Eigentlich wollte er, aus dem vorderen Band startend, die Spitze nehmen. Doch Rebus, der ohne Check antrat, sagte Humbert hinterher, habe derart locker getrabt, dass ihm das nicht gelungen sei.

Freilich fand er auf diese Weise in Tiennou, hinter dem führenden Tango du Martza, einen idealen Rücken. Und die Entspanntheit, vermutete die Entourage des Siegers, sei wohl der Grund dafür gewesen, dass Rebus am Ende noch entscheidend zulegen konnte.

Zwei Aargauer Siege gab es am ersten Aarauer Renntag 2017 zu beklatschen: Über Hürden siegte erwartungsgemäss der sechsjährige Wallach Be my Hope. Im Sattel sass Michael Huber, der aus Oberkulm stammende Champion 2016 der Hindernisreiter. In einem kleineren Trabrennen setzte sich Bombastic du Merle aus dem Mülliger Stall Bracher in der Hand seines Trainers Heiner Bracher gegen 13 Mitkonkurrenten deutlich durch. Fast and Furious mit seinem Besitzer Kurt Schallenberger (Staufen) an den Leinen wurde Dritter in diesem Rennen. Einen Sieg gab es auch für die solothurnische Nachbarschaft: Pablo gewann auf der Flachen für das Niedergösger Gestüt Söhrenhof den Preis der Stadt Lenzburg. (uw)