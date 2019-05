Eine vermeintliche Tätlichkeit, eine rote Karte, ein blöder Spruch in Richtung Schiedsrichter, eine Sperre, die von sechs auf vier Spiele reduziert wurde, eine Busse von 3000 Franken, die gestrichen wurde, ein Happyend mit vielen Toren und die rauschende Meisterfeier am 12. Juni 1993 im Brügglifeld:

Nach einer mehrstündigen und hitzigen Verhandlung vor dem Rekurs-Gericht der Nationalliga in Bern mit Aleksandrov, Ernst Lämmli, dem damaligen Sportchef Fredy Strasser und dem früheren Mäzen Ernst Brunner als Vertreter des FC Aarau wurde die Sperre auf vier Spiele reduziert und die Busse gestrichen. Am 22. Mai gab Aleksandrov sein Comeback und schoss im Brügglifeld bei einem 3:0-Sieg des FC Aarau zwei Tore. Der Gegner? Wen wundert’s? Natürlich Lausanne!

Der Schiedsrichter aus Sion pfiff ein ums andere Mal gegen den Torschützen vom Dienst. Nach 78 Minuten leistete sich Aleksandrov ein grobes Foul an Lausannes Laurent Gasser und wurde vom Platz gestellt. Aleksandrov verlor die Nerven, eilte in Richtung Philippoz und sagte zu ihm: «Schiedsrichter, such Dir das beste Optikergeschäft aus. Du musst Dir eine Brille kaufen!»

Es ist klar, dass bei Aleksandrov im Heimspiel gegen Lausanne am Samstag gemischte Gefühle aufkommen. «Die ganzen Ereignisse sind zwar schon 26 Jahre her», sagt der aktuelle FCA-Assistenztrainer. «Aber ich kann mich trotzdem noch an diese turbulenten Tage und Wochen erinnern. Die vier Spielsperren kamen mir vor wie eine Ewigkeit. Dass ich nach meiner Rückkehr in zwei Spielen innert vier Tagen gleich sechs Tore geschossen habe, ist eine verrückte Geschichte. Aber in der Meistersaison war ich voll im Element. Damals konnte mich keiner stoppen.»

Herzenswunsch geht in Erfüllung

Mit den vielen Toren legte Aleksandrov die Basis für die Teilnahme mit Bulgarien an der Weltmeisterschaft 1994 in den USA. An dieser WM war Bulgarien das Überraschungsteam und wurde Vierter. Aleksandrov spielte zwar keine einzige Minute, hielt seine Mitspieler dank seiner positiven Ausstrahlung vor und nach den Einsätzen bei Laune und kassierte so ganz nebenbei auch noch die eine oder andere Erfolgsprämie.

Es ist schön zu wissen, dass für Aleksandrov nach langem Warten und vielen Scharmützeln vor kurzer Zeit ein Herzenswunsch in Erfüllung ging. Dank Präsident Alfred Schmid, Vizepräsident Roger Geissberger, Sportchef Sandro Burki und Trainer Patrick Rahmen wurde der 56–jährige Bulgare in den FCA-Trainerstab aufgenommen.

Seit dieser Saison ist Aleksandrov Assistenzcoach, Stürmertrainer, Analytiker und Motivator in einer Person. «Ich bin dankbar und glücklich, dass ich nach meiner aktiven Karriere endlich wieder für meinen Lieblingsverein arbeiten darf», sagt Aleksandrov. «Der FC Aarau ist mein Lieblingsverein. Das Brügglifeld ist so etwas wie mein zweites Zuhause. Und das wird zeit meines Lebens auch so bleiben.»