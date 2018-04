Es ist die Zeit, als im Seeland ein gewisser Carlo Häfeli anheuert, vom Europacup faselt und sich wenige Monate später als Hochstapler herausstellt, den Verein mit voller Wucht an die Wand fährt. Aleksandrov erinnert sich: «Häfeli hat im Sommer 2015 praktisch die komplette Mannschaft ausgetauscht. Bis im Winter wurden 21 neue Spieler verpflichtet, jeden Tag stand ein unbekanntes Gesicht in der Kabine. Patrick hat es dank seiner Empathie geschafft, die Neuen schnell zu integrieren. Im Team herrschte immer eine gute Stimmung, was gemessen an der damaligen Situation im Klub ein Wunder war.» Zur Erinnerung: Häfeli stoppte im Herbst die Lohnzahlungen, die Spieler hatten je länger je mehr Existenzängste.

Auf Einladung von Rahmen nach Hamburg

Rahmen schaffte es, den Fokus der Spieler auf den Fussball zu richten. Mit begeisterndem Offensivfussball stürmte Biel zwischenzeitlich auf Rang 2 und war bis zum 15. Spieltag die torgefährlichste Mannschaft der Challenge League. Aleksandrov: «Patrick spürte, wie er die einzelnen Spieler führen musste, wann er streng und wann er nachsichtig sein musste. Gerade für die Jungen war Patrick in dieser schwierigen Zeit wie ein Vater. Für ihn spricht auch, dass viele Spieler von damals heute feste Grössen in der Super League sind. Aber auch um seinen Trainerstaff hat er sich gekümmert: An einem Wochenende flogen wir alle nach Hamburg und besuchten ein Spiel des HSV, alles auf Einladung von Patrick. Es war beeindruckend, wie herzlich er auf der HSV-Geschäftsstelle begrüsst wurde und wie ihn alle achteten, obwohl er schon über ein halbes Jahr weg war.»