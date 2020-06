Personalplanung für die neue Saison abgeschlossen: HSC Suhr Aarau verpflichtet Flügel-Talent Gian Attenhofer

Der rechte Flügel ist nach Timothy Reichmuth und Leo Grazioli bereits das dritte Talent von der HSG Nordwest, das sich der HSC sichert. Attenhofer war in der vergangenen Saison für die Basler zu 14 Einsätzen gekommen und hatte dabei 41 Treffer markiert.

Verträge von Peter und Müller verlängert

Neben der Verpflichtung Attenhofers vermeldet der HSC auch zwei Vertragsverlängerungen: So wurden die Verträge mit Flügelspieler Jan Peter und Rückraumspieler Mathias Müller um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2020/21 verlängert.

Aufgrund der durch den vorzeitigen Saisonabbruch und die Coronakrise bedingten finanziellen Einbussen seien diese Vertragsverlängerungen nur «dank des grosszügigen Entgegenkommens beider Spieler, sowie wertvoller, zusätzlicher Unterstützungen von Partnern und Privaten» möglich gewesen, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst.

Peter war im vergangenen Herbst vom HSC-Partnerteam HV Olten zu Suhr Aarau gestossen und hatte am linken Flügel Jonas Voelkin abgelöst, der den umgekehrten Weg gegangen war. In der abgebrochenen Saison 2019/20 zeichnete der 25-jährige in 25 Einsätzen für insgesamt acht Treffer verantwortlich.