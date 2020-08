Personalnot bei den FCA Frauen: Kommt es zum verrückten Comeback der Goalie-Legende?

78 Länderspiele für die Schweiz, 107 Partien beim SC Freiburg – Marisa Brunner hat in ihrer Karriere – die 2012 zu Ende ging – einiges erlebt. Wer nun denkt, dass Brunner im Alter von 38 Jahren nochmals der Ehrgeiz gepackt hat, der liegt falsch.

Im Aarauer Schachen bahnt sich ein verrücktes Comeback an: Wenn es am Samstag zum Duell zwischen dem FC Aarau Frauen und dem FC Walperswil kommt, dann könnte tatsächlich Marisa Brunner, einstige Rekordnationalspielerin der Schweiz und aktuelle Torhütertrainerin der Aarauerinnen, im Tor stehen. Dazu kam es jedoch unverhofft.

«Ich möchte, dass das Fanionteam in die oberste Liga aufsteigt»

Viel eher hatte sie einfach keine Wahl: «Wir haben ein Torhüter-Problem. Bei den bisherigen zwei Partien half Noëmi Stadelmann aus, die derzeit an einer Uni in den USA spielt und studiert. Sie musste nun wieder zurück. Da gleichzeitig auch noch beide U19-Keeperinnen verletzt sind, haben wir akute Personalnot.»

Beim Spiel gegen den Tabellenletzten wäre Brunner – die seit kurzem auch im Vorstand des Vereins dabei ist – zwar lieber an der Seitenlinie, ihr Einsatz ist allerdings eine Herzensangelegenheit: «Ich stehe voll hinter unserem Projekt und möchte, dass das Fanionteam in die oberste Liga aufsteigt. Wenn ich nun dafür das Tor hüten muss, dann soll es so sein. Ich bin zwar athletisch bestimmt nicht mehr die Fitteste, aber Torhüter werden mit dem Alter bekanntlich kaum schlechter», sagt Brunner lächelnd.

Viel eher scheut sie die Strapazen danach: «Ich werde leiden. Wahrscheinlich muss ich danach zwei Wochen Perskindol einstreichen.»

Vereine blocken bei Leihanfragen ab

Wie es so weit kommen konnte, ist für Brunner ein Ärgernis: «Bei uns war zuletzt durch Corona und Besitzerwechsel viel los. Aber das soll keine Ausrede sein. Ich habe mich rechtzeitig auf die Suche nach einem Ersatz für unseren abgewanderten Stammgoalie Laura Vogt gemacht.»