Für den abgetretenen Gianluca Frontino war Olivier Jäckle in der vergangenen Saison der "wichtigste Spieler des FC Aarau". Tatsächlich blieb das Eigengewächs seit langem wieder einmal von Verletzungen verschont und spielte im Mittelfeld-Zentrum neben Vorkämpfer Elsad Zverotic eine seiner besten Saisons für den FC Aarau.

In der neuen Spielzeit aber suchte man Jäckle bis auf einen Kurzeinsatz in Chiasso vergeblich auf dem Matchblatt. Seit Wochen schleppt der 26-Jährige muskuläre Probleme im Becken-, Hüft- und Rückenbereich mit sich herum. Mal ging es besser, dann kamen wieder Rückschläge. Nun ziehen Jäckle und die medizinische Abteilung des FCA die Notbremse: Der Spieler wird aus dem Mannschaftstraining genommen und soll abseits alle Beschwerden auskurieren. Trainer Patrick Rahmen geht davon aus, dass Jäckle erst in sechs bis sieben Wochen wieder ein Kandidat für die Startformation sein wird.

Mit Jäckles längerem Ausfall spitzt sich die Personalsituation weiter zu: Aktuell muss Rahmen neben Jäckle auf Nicolas Schindelholz, Jérôme Thiesson, Kevin Spadanuda, Marco Corradi und den langzeitverletzten Miguel Peralta verzichten.

In der Abwehr hat Rahmen bis auf den 17-jährigen Stevan Lujic aktuell keine Alternative. Dass die Viererkette Giger, Thaler, Leo und Mehidic höheren Ansprüchen genügt, konnte sie bislang jedoch noch nicht beweisen. Rahmen und Sportchef Sandro Burki würden gerne noch Verteidiger verpflichten, doch die wirtschaftliche Situation lässt es nicht zu.