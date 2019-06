Die Gespräche habe es gegeben, sagt Burki zur NZZ, doch die Verhandlungen sollen gescheitert sein. Aus gut informierten Kreisen, so die NZZ, sei zu vernehmen gewesen, dass es nicht am FC Aarau gelegen haben soll. Patrick Rahmen bleibe beim FC Aarau.

Der FC Basel steht somit vor einem Scherbenhaufen. Bis zum Trainingsauftakt am kommenden Dienstag muss ein neuer Trainer her.

Rahmen ist auf Anfang der letzten Saison zum FC Aarau gestossen. In den letzten Tagen und Wochen wurde er immer wieder mit dem FC Basel in Verbindung gebracht. Nach einem mieserablen Saisonstart schaffte es Rahmen mit seinem Team vom FC Aarau in die Barrage gegen Xamax, bei der sie nach einem 4:0-Auswärtssieg und einer 0:4-Heimniederlage schliesslich im Penaltyschiessen verloren.