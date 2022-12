Paralympics Zwischen Favoritin und Überraschungsgast: Diese vier Aargauer kämpfen in Tokio um Medaillen Der Kanton Aargau ist an den Paralympics in Tokio stark vertreten. Mit Nora Meister, Karin Suter-Erath, Silvio Keller und Patricia Eachus messen sich vier Sportlerinnen und Sportler in der japanischen Metropole mit der Weltelite.

8 Bilder 8 Bilder Nora Meister posiert mit ihren drei EM-Medaillen, die sie diese Jahr an der Para-Schwimm-EM gewonnen hat. Dabei schwamm sie auch Welt- und Europarekord. Fabio Baranzini

Die Olympischen Sommerspiele in Tokio waren mit insgesamt 13 Medaillen die erfolgreichsten Spiele für die Schweiz seit 1952. Damals fanden die Wettkämpfe in Helsinki statt, wo die Schweiz 14-mal Edelmetall erringen konnte.

Bei den Paralympics schnitten die Schweizerinnen und Schweizer 2016 in Rio de Janeiro mit insgesamt fünf Medaillen so schlecht ab, wie zuletzt 1964 in Tokio. Damals konnte die Schweizer Delegation lediglich eine Medaille ergattern. Nun finden die Paralympics erneut in der japanischen Hauptstadt statt. Mit dabei sind auch fünf Athletinnen und Athleten aus dem Kanton Aargau. Sie wollen die Schmach von 1964 vergessen machen.

Weltrekordhalterin Nora Meister befindet sich in Topform

Unter ihnen befindet sich die Schwimmerin Nora Meister. Sie ist eines der heissesten Eisen im Feuer der Schweizer Delegation. Das zeigte sie zuletzt an der Para-Schwimm-EM im portugiesischen Funchal, die als Gradmesser für die Paralympischen Spiele zählte. Insgesamt drei Medaillen, ein Europarekord und ein Weltrekord stehen in der Bilanz der 18-Jährigen.

Mit ihren überragenden Leistungen hat sich Meister ihren Traum von einer Teilnahme an den Paralympics erfüllen können. «Ich habe mich riesig gefreut. Die Paralympics sind ein Mega-Traum, der für mich in Erfüllung geht. Seit ich im Alter von acht Jahren mit dem Schwimmen begonnen habe, war für mich klar, dass ich einmal an der Paralympischen Spielen teilnehmen möchte. Schliesslich ist dies das Grösste, das ich in meiner Sportart erreichen kann», sagt Meister glücklich.

So bereitet sich Nora Meister auf die Paralympics in Tokio vor. Swiss Paralympic

Die Schwimmerin des SC Aarefisch, die mit einer Hörbehinderung sowie einer Versteifung der Gelenke in Armen und Beinen zur Welt gekommen ist, reist ohne grosse Ziele nach Tokio: «Ich möchte mit tollen Erfahrungen und Erinnerungen im Gepäck nach Hause kommen.» Trotzdem gilt sie mit ihren Fabelzeiten als eine der Favoritinnen im Schwimmen auf eine Medaille. Es wäre ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Karriere der 18-jährigen Lenzburgerin.

Karin Suter-Erath: Viel Erfahrung trotz Disziplinenwechsel

Ganz anders sieht die Karriere von Karin Suter-Erath aus Wettingen aus. Mit ihren 50 Jahren gehört sie zu den routinierten Teilnehmerinnen der Schweizer Delegation. Sie hat bereits 2004 in Athen im Tennis-Doppel die Bronzemedaille gewonnen. Nach den Sommerspielen 2008 in Peking trat Suter, die seit einem schweren Unfall 1997 querschnittgelähmt ist, vom Tennissport zurück. Damit sollte sie aber nicht von der sportlichen Bühne verschwinden.

2010 gab die 50-Jährige ihr Comeback, dieses Mal aber im Badminton. Auch dort ist sie äusserst erfolgreich und gewann an der Weltmeisterschaft 2019 in Basel, ihrer ursprünglichen Heimat, den Titel. Nun startet sie an den Paralympics im Badminton, das in Tokio seine Premiere feiert, im Einzel sowie im Doppel.

So sieht der Trainingsalltag von Karin Suter-Erath aus. Swiss Paralympic

Gerade im Doppel mit der Solothurnerin Cynthia Mathez rechnet ihr Roger Getzmann, Chef der Mission Tokio 2020, durchaus Chancen auf eine Medaille aus: «Mit der richtigen Taktik liegt einiges drin.»

Unverhoffte Teilnahme für Silvio Keller

Im Tischtennis misst sich Silvio Keller aus Wallbach mit den Besten der Welt. Der Stern des 38-Jährigen ging 2019 erstmals so richtig auf. An der EM gewann Keller seine erste Medaille an einem internationalen Titelkampf. «Ein solches Ergebnis hätte ich vor der EM sofort unterschrieben», sagt Keller.

Dass er nun in Tokio an seinen dritten Paralympischen Spielen starten darf, kam für den Wallbacher überraschend. Trotz verpasster Qualifikation rückt er für den Titelverteidiger Robert Davis aus Grossbritannien nach, der sich kurz vor den Spielen verletzt hat. «Ich war schon überrascht, denn ich hätte wirklich nicht mehr damit gerechnet», sagt Silvio Keller.

Silvio Kellers bsilang letzter Auftritt an den Parylimpics 2016 in Rio de Janeiro. Swiss Paralympic

Keller, der 2002 bei einem Badeunfall verunglückte und seither brustabwärts und teilweise in den Armen und Fingern gelähmt ist, holte an den Paralympics in London als Fünfter ein Olympisches Diplom. Ein erneuter Diplom-Gewinn wäre für ihn ein grosser Erfolg.

Patricia Eachus hat pünktlich auf die Paralympics ihre Form gefunden

Für die Aargauerin Patricia Eachus sind die Spiele in Tokio bereits die zweite Teilnahme an den Paralympics. Schon 2012 in London durfte sie sich mit den besten Rollstuhlfahrerinnen der Welt messen und erreichte über die 5000m das Finale.

2015 geriet ihre Karriere dann aber ins Stocken. Eachus erkrankte am Pfeifferischen Drüsenfieber und konnte während zwei Jahren nur sehr eingeschränkt trainieren. Seit 2017 trainiert Eachus wieder sechs bis sieben Mal die Woche.

Dies widerspiegelte sich auch in den Resultaten. An der EM 2018 in Berlin holte sie über 400m den dritten Schlussrang und der sechste Platz über 5000m an der Weltmeisterschaft ist ihr bisher bestes WM-Resultat.

Dass die Form pünktlich auf die Paralympics ausgezeichnet ist, zeigte Eachus diesen Juni an der Para-Leichtathletik-EM in Polen. Über 800m und 1500m holte die 31-Jährige jeweils die Goldmedaille. Deswegen gehört sie in der Leichtathletik auch zum erweiterten Favoritenkreis auf eine Medaille.

Die Goldfahrt von Patricia Eachus an der Para-Leichtathletik-EM in Polen über 1500m. Run Online TV

Der Kanton Aargau schickt also einige Athletinnen und Athleten nach Tokio, die Aussenseiter-Chancen auf eine Medaille haben. Vielleicht tragen sie ihren Teil dazu bei, dass die Paralympischen Spiele nahtlos an den Erfolg der Olympischen Spiele anschliessen und die Schweiz erneut ein Rekord-Ergebnis erzielt.