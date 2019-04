Er war der Mann im Feld mit dem beachtlichsten läuferischen Potenzial: Fabian Kuert. Und der 35-jährige Mehrfach-Schweizer-Meister von der LV Langenthal liess seine Klasse sogleich aufblitzen. Sofort setzte er sich in Eiken vom Rest des Feldes ab – mit einer Ausnahme: Der Äthiopien-Aarauer Kadi Nesero zog mit.

Zumindest 4,6 km lang. Dann musste auch er die Überlegenheit von Kuert einsehen. Kuert attackierte beim Aufstieg zur Autobahnbrücke resolut. Sofort sah sich Nesero vorentscheidend distanziert.

Kuert erreichte mit seinem Tempoforcing einen doppelten Effekt: Er gewann die Sprintwertung bei der Start-/Zielpassage nach 5,3 km und er nahm dem Rennen die Spannung. „Meine Beine fühlten sich gut an und ich zog meinen Rhythmus einfach weiter“, sagte er später zu dem, was folgte. Nicht ganz „am Anschlag“ sei er fortan gelaufen.

Der Einsatz genügte dennoch. Nesero musste seine Unterlegenheit schnell akzeptieren. Im Ziel nach den 16,1 km betrug die Differenz 1:27 Minuten. Drei weitere Minuten dauerte es aber, bis der drittklassierte Jens-Michael Gossauer (Uster) das Ziel erreichte – er als Sieger der Kategorie M20.

Umbrichts Ruhe

Mehr Spannung generierte das Frauenrennen. Ein Trio prägte dieses, angeführt vorerst von Martina Kyburz und Fiona Kirk, später von der Siegerin Joana Umbricht. „Mir war’s eindeutig zu heiss und ich lief noch vorsichtiger los wie in der Regel“, sagte die 33-jährige Siegerin aus Würenlos.

Dabei bewies sie ein solides Nervenkostüm: „Ich liess mich nicht aus der Ruhe bringen.“ Zu spüren bekamen dies die direkten Widersacherinnen in Form eines Steigerungslaufes. „Joana ist immer schneller geworden“, sagten Kyburz und Kirk übereinstimmend. 29 Sekunden büsste die Ehefrau des Fricktaler OL-Weltklasseläufer Andreas Kyburz ein auf die Siegerin. Für die Bruggerin Kirk summierten sich 2:20 Zusatzminuten.

Und ein bekannter Name zierte auch die Ranglistenspitze des Hasenlaufes über 5,85 km: die Berner Oberländerin Christine Müller. Auch sie hat schon verschiedene Male Medaillen an Schweizer Meisterschaften errungen. Bei ihrem jüngsten Sieg in Eiken musste sie nur sechs Männern den Vortritt überlassen. Als Schnellster jenes Geschlechts feierte Christian Leu (Wiler bei Seedorf) den Gesamtsieg.