Orientierungslauf Familienbande der speziellen Art: Natalja und Eline Gemperle mit emotionalem OL-Doppelsieg An der Sprint-Meisterschaft der Orientierungsläufer in Laufen gewann bei den Elite-Frauen Eline Gemperle vor Natalia Gemperle. Eine ungewöhnliche Familien-Geschichte verbirgt sich dahinter.

Natalja und Eline Gemperle mit emotionalem Doppelsieg von Stieftochter und Stiefmutter. Jörg Greb

Eline Gemperle ist die Tochter des ehemaligen OL-Nationaltrainers Rolf Gemperle und der einstigen Nationalteam-Läuferin Sara Gemperle. In Laufen feierte die 23-Jährige aus Boniswil ihren ersten Elite-Meistertitel – nachdem sie international bereits auf der obersten Podiumsstufe stand: als Junioren-Weltmeisterin 2019 sowie als Studenten-Sprint-Weltmeisterin und Mitglied der Studenten Gold-Sprintstaffel im letzten Jahr. Ob des jüngsten Erfolgs freute sich Eline Gemperle – und sie staunte: «Ich bin überrascht, dass es mit dieser Leistung zu Gold gereicht hat.» Fehler habe sie begonnen, aber offenbar sei es den Widersacherinnen im anspruchsvollen Städtchen ebenso ergangen. Die angehende Primarlehrerin aus Boniswil siegte nach 13:13-Wettkampfminuten mit einem Vorsprung von 15 Sekunden.

Freundin, Konkurrentin, Stiefmutter/Tochter

Und auch die Zweitplatzierte trägt den Namen Gemperle. Um Natalia Gemperle aus Hallwil handelt es sich, die zweite Ehefrau von Elines Vater Rolf. Seit diesem Jahr ist die gebürtige Russin startberechtigt für die Schweiz. In Laufen gewann sie aber bereits ihre zweite SM-Medaille, nachdem sie 2021 auch ohne Schweizer Pass (titelberechtigte OL-Schweizerin, mehr als 5 Jahre wohnhaft in der Schweiz) den Mitteldistanz-Titel holte. Dass es nun nicht die Goldmedaille wurde, ärgerte sie keineswegs. Vielmehr freute sie sich über die Premiere ihrer Stieftochter: «Grossartig, dass sich Eline durchgesetzt hat, sie hat grosse Fortschritte gemacht und hat es verdient.» Und ihren Anteil an der Leistung von Eline darf Natalia Gemperle auch für sich verbuchen. Sie coacht sie und trägt die Verantwortung für das physische Training.

Das Verhältnis zwischen Eline und Natalia Gemperle ist aufbauend wie eng. Die zehn Jahre ältere Natalia sagt: «Ich bin Elines Stiefmutter, Freundin und Konkurrentin.» Gegenseitig profitieren sie voneinander. Und sie treffen in den Wettkämpfen aufeinander, kämpfen gegeneinander und freuen sich über Erfolge. Beide hegen auch internationale Ambitionen. Für die Heim-Wald-Weltmeisterschaften im Juli in Flims Laax scheint Natalia gesetzt. Eline verzichtet, weil sie sich auf d im urbanen Gelände spezialisiert hat. Ein Ziel für beide werden dürften aber die Sprint-Europameisterschaften im Oktober in Italien.