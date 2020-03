Oliver Hegi macht wegen Corona-Virus Krafttraining mit kiloschweren Einkaufstaschen

Die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio sind und waren das grosse Ziel von vier Aargauer Athletinnen und Athleten. Der Kunstturner Oliver Hegi (Schafisheim), die Bahnradfahrerin Aline Seitz (Buchs), der Judoka Ciril Grossklaus (Brugg) und die Wasserspringerin Michelle Heimberg (Fislisbach) nehmen uns seit dem vergangenen Herbst mit auf ihre ganz individuellen Reisen der Hoffnung. In einer wöchentlichen Kolumne für diese Zeitung erzählen die Spitzensportler abwechslungsweise aus ihrem Alltag, der durch die «Corona-­Krise» mittlerweile ziemlich aus den Fugen geraten ist. Es ist nicht mal mehr sicher, ob der sportliche Grossanlass in Japan überhaupt stattfinden wird. Dieses Mal: Oliver Hegi.