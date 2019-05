Schuld daran ist Joël Mall. Der frühere FCA-Goalie und Jäckle sind seit gemeinsamen Zeiten in der Nachwuchsabteilung und bei den Profis eng befreundet. Als sie einst ein Fest besuchten, an dem viele Kinder herumrannten, und Mall sah, wie gut sich Jäckle mit diesen verstand, sagte er im Jux: «Du bist der geborene Kindergärtner!»

Von Anspannung keine Spur beim Mittelfeldspieler. «Hier bin ich einfach der Oli, der Fussballer Jäckle ist weit weg», sagt er. «Hier» – das ist der Kindergarten in seinem Heimatdorf Birmenstorf, in dem Jäckle – wenn es der Trainingsplan zulässt – einen Vormittag pro Woche als Praktikant weilt.

Es ist der Montagmorgen vor den Spielen des FC Aarau in Chiasso und zu Hause gegen Rapperswil-Jona, in denen sich entscheidet, ob Jäckle und seine Teamkollegen nach einem verkorksten Saisonstart doch noch die Barrage erreichen.

«Oli, Oli – uferüehre!», ruft die kleine Madina und zerrt an Jäckles Pullover. Der nimmt das Mädchen an der Hand, huscht mit ihm um die Ecke und wirft es dreimal in die Luft. Schon kommt Dylan mit einer selbst gebastelten Pappsäge dazu und beginnt, an Jäckles Arm zu raspeln. Als Cherin die Szene bemerkt, schnappt sie sich einen Verband und wickelt diesen um das tätowierte Handgelenk.

Aus Spass wurde Ernst: Jäckle sinnierte, was er dereinst nach der Fussballerkarriere machen wolle, und blieb bei Kindergärtner oder Primarlehrer hängen. Und so bat er beim Kindergarten Birmenstorf, in dem er vor 20 Jahren selber schon spielte, um ein Praktikum.

Der kleine Künstler

«Die Kinder fragen jeden Tag, wann Oli endlich wiederkomme», erzählt Kindergärtnerin Monika Waldmeier. Vor allem zwei Mädchen, die sonst abseits der Gruppe spielen, würden aufblühen, wenn Jäckle da sei.

Die Kindergärtnerin: «Das hat sicher damit zu tun, dass sie mit Oli eine männliche Bezugsperson haben, sonst sind ja nur Frauen hier. Er ist sehr feinfühlig und findet zu allen Charakteren einen Zugang.» So sehe man Jäckle bei den Mädchen im «Bäbi-Egge» genauso wie beim Rumturnen mit den Buben.

Bei unserem Besuch im Kindergarten regnet es draussen in Strömen, die Kinder müssen an diesem Morgen drinnen bleiben. Sie wuseln durch die Gänge, der Lärmpegel ist hoch. Es ist «spielzeugfreier Kindergarten» – heisst: Die Kinder haben Legos, Puppen und Buntstifte für eine Woche in die Ferien geschickt und bauen sich ihren eigenen Spielplatz.

Für alles zu haben

Jäckle ist an allen Fronten gefordert: Ein Kind braucht seine Hilfe beim Stelzenlaufen, ein anderes will mit ihm Tische aufeinanderstapeln, ein drittes ruft Jäckle, als es über den Fenstersims balanciert. Was macht er am liebsten mit den Kindern?

«Brettspiele», sagt Jäckle. Aber er sei für alles zu haben. «Als mir ein Mädchen am ersten Tag vor dem Znüni sein Rüebli entgegenstreckte und sagte: ‹Krokodil›, war ich komplett überfordert. Mittlerweile bin ich ein kleiner Künstler, am besten gelingen mir Krebse aus Äpfeln.»

Kindergärtner und Fussballer – die Kombination sorgt auch im FCA-Umfeld für Aufsehen. «Viele Teamkollegen reagierten erst erstaunt, als ich ihnen davon erzählte. Doch dann meinten sie, wenn einer, dann ich.»

Jäckle greift durch

Jäckle sagt, ein Kindergarten sei vergleichbar mit einer Fussballmannschaft. Wobei – es gebe einen Unterschied: «Wenn zwei Kinder Streit haben, sind sie eine halbe Stunde später wieder beste Freunde. Unter Fussballern herrscht zwei Wochen lang Krieg, wenn es gekracht hat.»

Sonst aber sieht Jäckle viele Parallelen: «An beiden Orten treffen verschiedene Kulturen aufeinander – die einen brauchen Streicheleinheiten, bei den anderen ist ab und zu eine klare Ansage angebracht.»