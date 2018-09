Fünf seiner letzten sechs Pflichtspiele hat der HSC Suhr Aarau saisonübergreifend gegen die Kadetten Schaffhausen ausgetragen. Fünf Mal gingen die Aargauer dabei als Verlierer vom Platz. Im einzigen Pflichtspiel gegen einen anderen Gegner, den BSV Bern Muri – ein paar Wochen später immerhin Playoff-Halbfinalist –, verbuchte der HSC einen Sieg. Und dieser fiel mit 28:19 noch dazu deutlich aus. Eines aber hatten alle Spiele gemeinsam: Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann war in keiner dieser Partien als Favorit auf die Platte gegangen.

Am Samstag wird das anders sein: Auswärts gegen Fortitudo Gossau muss der HSC Suhr Aarau seinen ersten Sieg der Saison 2018/19 einfahren. Wer den Anspruch hat, die Finalrunde zu erreichen und sich dementsprechend nach der Hauptrunde unter den ersten sechs zu klassieren, der ist gegen Gossau Favorit – ohne Wenn und Aber.

HSC als klarer Favorit

Das sieht auch HSC-Trainer Misha Kaufmann so: «Wir sind in dieser Partie der klare Favorit, da gibt es nichts zu diskutieren», sagt er. Der 34-Jährige ist aber der Ansicht, dass sich deswegen im Vergleich zum Schaffhausen-Spiel für seine Mannschaft nicht viel ändert. «Vielmehr für den Gegner. Sie werden hoch motiviert sein. Natürlich ist die Erwartungshaltung in unserem Umfeld am Samstag grösser als gegen die Kadetten, aber das spielt für mich keine Rolle.»

Fortitudo Gossau hatte die Hauptrunde in der vergangenen Saison mit mageren fünf Punkten auf dem letzten Rang abgeschlossen, sich dank einer sehr starken Abstiegsrunde aber doch noch in den Playoff-Viertelfinal gerettet. Auch deshalb gibt es über den Favoriten für das morgige Aufeinandertreffen keine zwei Meinungen.

Da darf es auch keinen entscheidenden Einfluss haben, dass Kaufmann das Training seines Teams erst seit gestern wieder selber leiten konnte. Bis dahin weilte der Trainer in einem terminlich eher speziell angesetzten Trainerlizenz-Kurs des Schweizerischen Handballverbandes SHV. «Natürlich hätte ich mir das selber nicht so eingeplant. Aber mein Assistenztrainer (Tom Reichmuth, d. Red.) hat seine Sache sehr gut gemacht und mich bei der Mannschaft vertreten.»

Chance zur Revanche

Der eindeutigen Ausgangslage zum Trotz hat der HSC Suhr Aarau schlechte Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit Fortitudo Gossau. In der vergangenen Saison kam es aufgrund der Gruppeneinteilung in der Hauptrunde nur zu einem Kräftemessen, das die Aargauer auswärts gegen den unangenehmen Gegner mit 23:28 verloren.

Und nicht nur das: Topskorer Tim Aufdenblatten hatte damals bei einer mit nur zwei Strafminuten zu milde geahndeten Attacke eines Gegenspielers einen Nasenbeinbruch erlitten, der ihn ausser Gefecht setze. Der 22-Jährige, mittlerweile Co-Captain des HSC, hegt deswegen aber keine Rachegefühle: «Solche Dinge passieren im Handball. Da mache ich niemandem einen Vorwurf. Vielmehr habe ich Revanchegelüste in Bezug auf das Resultat», sagt er.

Insgesamt tat sich der HSC seit dem Aufstieg in die NLA vor zwei Jahren eher schwer, wenn er als Favorit in eine Partie gegangen ist. Eine Erklärung dafür hat Aufdenblatten nicht. «Wir müssen uns bewusst sein, dass es deswegen kein einfaches Spiel wird.» Aufdenblatten und Co. sind sich bewusst, dass die Partie auch als Favorit keinesfalls ein Selbstläufer werden wird.