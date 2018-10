Das Bild ist bezeichnend: Es regnet, auf den Hügelzügen um den Vierwaldstättersee zeigen sich zwischen den Wolken ab und an schneebedeckte Wiesen. Doch eine strahlt, als schiene die Sonne ganz stark aus ihrem Innern: Franziska Inauen. Soeben hat sie nach 42,195 harten und nassen Kilometern das Siegerband des Swiss City Marathons Lucerne durchlaufen. Zum dritten Mal triumphierte sie nach 2014 und 2017 in ihrer Heimatstadt.

In den Schoss gefallen ist der Triumph der 32-Jährigen aber keineswegs. Auch sie hatte mit den Bedingungen zu kämpfen. «Die Kälte und die Nässe forderten», sagt sie. Dagegen halfen die positive Grundeinstellung und eine bemerkenswerte Kopfarbeit. «Ich mag jedes Wetter», sagt sie und frohlockt: «Vor dem Start war es trocken, so fühlte sich der Körper angenehm warm an.» Das änderte unterwegs schnell. Mit direkten Folgen: «Auf der zweiten Halbmarathon-Runde fühlten sich die Oberschenkel an wie Eisklötze.»

Training ohne Verein, ohne Coach und ohne Plan

Ehrgeiz und Willen, das Bestmögliche zu leisten, kennt Franziska Inauen gut. Zuoberst in der persönlichen Gewichtung kommen die Zeiten, Zahlen und Ränge allerdings nicht. «Für mich steht die Freude am Wettkampf, am Laufen und an der Bewegung im Zentrum», betont sie. Dieses Empfinden sorgt für den inneren Antrieb, die Motivation. Und gelernt hat sie, dass es besser kommt, wenn sie sich keinen allzu grossen Druck auferlegt. «Schliesslich», so sagt sie, «sind wir keine Maschinen, welche die vorprogrammierte Leistung jederzeit abrufen können».

Mitunter zeigt sich Franziska Inauens Philosophie auch darin, wie sie trainiert: ohne Verein, ohne Coach, ohne Plan. «Bei mir geschieht vieles aus dem Bauch heraus», sagt die Ergotherapeutin, die in Baden-Dättwil mit körperbehinderten Kindern arbeitet. Sport wie Beruf sind ihr wichtig. Nach ihrem Befinden und dem Gefühl richtet sie sich bei ihren sportlichen Aktivitäten. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch nachvollziehen, dass sie nur nebenbei von Ambitionen und Fortschritten spricht. «Das Lustprinzip scheint zu mir zu passen», sagt sie lachend.