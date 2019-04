Was wäre der FC Aarau ohne Djordje Nikolic? Wahrscheinlich kein Barrage-Kandidat mehr. Ohne die sensationellen Paraden seines Goalies hätte der FCA in den vergangenen zwei Spielen gegen Schaffhausen (3:2) und Kriens (2:2) nicht vier, sondern null Punkte geholt. In diesem Fall würde der Rückstand auf Rang 2 nun acht Zähler betragen, der Barrage-Zug wäre abgefahren.

«Ich schlafe nach Spielen nie gut ein, doch in dieser Nacht habe ich kein Auge zugetan. Ich habe mir Vorwürfe gemacht und die Szene immer wieder vor dem inneren Auge gesehen», erzählt er rückblickend. «Als Goalie ist es mein Schicksal, dass Fehler meistens Gegentore bedeuten. Zum Glück erlebte ich so etwas nicht zum ersten Mal und konnte am nächsten Tag den Fehler abhaken.»

Es folgt am 1. März das Heimspiel gegen Tabellenführer Servette. Nach dem aus der Hand gegebenen 2:0-Vorsprung ist Aarau in der Schlussphase wieder näher am Sieg. Und dann dies: Nikolic spritzt nach einem Rückpass der Ball vom Fuss, Servette-Stürmer Stevanovic sagt «Danke» und trifft zum 3:2 ins leere Tor. Obwohl seine Teamkollegen noch zum 3:3 ausgleichen, trottet Nikolic nach dem Schlusspfiff wie ein Häufchen Elend in die Kabine.

Djordje Nikolic – die Lebensversicherung des FC Aarau. Verrückt: Am Ursprung seiner Leistungsexplosion steht ein grober Fehler. Schon seit die Leihgabe vom FC Basel am vierten Spieltag den Platz im FCA-Tor vom verletzten Steven Deana übernahm, zeigte er solide bis gute Leistungen. Doch zum Fazit, Nikolic habe für seine Mannschaft einen Match gewonnen, kam man als Beobachter nie.

Warum Nikolic im Tor landete

Wer den 1,95-Meter-Hünen vor sich hat, ihn mit dieser Abgeklärtheit in astreinem Hochdeutsch – «habe ich innerhalb eines Jahres gelernt» – sprechen hört, der staunt, dass Nikolic am 13. April erst 22 Jahre alt wird. Für einen Goalie sehr jung. Und doch ist der Rucksack des Serben schon prall gefüllt. Geboren 1997 in Belgrad, besucht er mit sechs Jahren erstmals ein Fussballtraining. Nicht die Eltern haben ihn hingeschickt. «Sie haben keine Affinität zum Sport. Nur meine ältere Schwester, sie ist ebenfalls gross, früher war sie eine talentierte Basketballerin und spielte in College-Teams in den USA.» Nikolic geht zum Fussball, weil er im Quartier die anderen Kinder kicken sieht und mitmachen will.

«Beim ersten Training musste ich ins Tor, ich war der Jüngste und der Grösste.» Seither hat er die Position nie mehr verlassen. Nie Lust auf Toreschiessen verspürt? «Nein, jeder soll das tun, was er am besten kann», sagt er und lacht. In Humor verpackte Selbstkritik, denn Nikolic steht dazu, dass das Spiel mit dem Ball am Fuss bis heute seine Schwachstelle ist. Stadtklub Partizan Belgrad erkennt das Talent des jungen Nikolic und holt ihn in seine Jugendabteilung. Neben dem Fussball ist er ein «sehr guter Schüler», aber im Sport sei es einfach Jahr für Jahr nach oben gegangen – «warum hätte ich diese Chance hergeben sollen?».

Mit 16 Jahren der Knackpunkt: Statt den üblichen nächsten Schritt auf der Karriereleiter eines Jungprofis zu nehmen, den in die nächste Altersstufe von Partizan, wechselt Nikolic ins 150 Kilometer entfernte Jagodina. Der dortige Erstligist gibt ihm die Chance, Stammgoalie zu sein. «Meine Mitspieler schüttelten den Kopf und hielten mich für grössenwahnsinnig. Aber ich wollte nicht länger warten und bei Partizan irgendwann aussortiert werden. Seither wohne ich alleine. Und ganz ehrlich, so ist es mir am wohlsten.»

In der Abgeschiedenheit der 35 000-Einwohner-Stadt Jagodina entwickelt sich Nikolic prächtig. Ein Jahr später, Nikolic ist 19, liegt das Angebot des FC Basel auf dem Tisch. «Ich habe meinem Berater gesagt: Tu alles, dass das klappt. Ich muss dahin.» Im Sommer 2016 wird er vom FCB als Investition in die Zukunft präsentiert.