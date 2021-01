«Off-Ice Skills Center»: Eine neue Hoffnung für das Aargauer Eishockey

Auch wenn es der 1. Mannschaft der Argovia Stars gerade sportlich so erfolgreich wie lange nicht mehr läuft, darf man sich von den Resultaten in der 1. Liga nicht blenden lassen: Bei den Stars muss die Infrastruktur für über 170 Junioren verbessert werden. Nicht zuletzt, weil sich in dieser Saison 120 Kinder in der Eishockeyschule angemeldet haben. So viele wie noch nie.

Markus Alonso beschäftigt sich schon länger mit diesem Problem. Gemeinsam mit dem Vorstand hat er sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 wieder Junioren-Teams auf der zweithöchsten Stufe «Top» stellen zu können. «Ambitionierte ­Junioren der Argovia Stars mit Elite-Level wechseln nach Zug, weil sie dort auf höherem Niveau spielen können. Für den Breitensport und Ambitions ­Level wollen wir die erste Anlaufstelle sein. Darauf muss sich der Verein vorbereiten, sonst können wir keine Fortschritte machen.»

Der Sohn trainierte in der Garage auf synthetischem Eis

Der Grundstein, um die eigene Juniorenarbeit zu verbessern, will Markus Alonso mit einem Off-Ice Skills Center (OSC) legen. ­«Ursprünglich ist die Idee in meiner Garage entstanden. Mein Sohn feilt dort auf synthetischem Eis an seinen Fähigkeiten. Nebenbei ging ich mit ihm ins Schusstraining, das ebenfalls auf künstlicher Unterlage stattfand. Er profitierte davon enorm, also dachte ich mir, dass es so etwas auch bei uns geben muss.»

Schnell erkannte der Präsident, dass der Bedarf für ein solches Angebot tatsächlich sehr hoch sein könnte: «Wir können bei uns maximal sechs Monate auf dem Eis trainieren. Den Rest verbringen wir Off-Ice in einer Turnhalle oder draussen. Skating, Shooting und Stickhandling leiden darunter enorm, das merkt man unseren Junioren im Spiel an.»

Mit einem Skills Center soll sich dies nun ändern: «Wenn wir durch den Sommer die Möglichkeit erhalten, an Schuss und Stickhandling zu arbeiten, können wir im Winter den Fokus aufs Skating und den Aufbau der Spielabläufe setzen. Das Training würde dadurch effektiver werden.»