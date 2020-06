Nach zuletzt zwei Siegen in Serie fällt der FC Aarau wieder in alte Muster zurück. Gegen den FC Winterthur zeigen die Aarauer in der Defensive eine schwache Leistung und kassieren in der ersten Halbzeit gleich fünf Gegentreffer. Am Ende holen sich beim 2:5-Debakel gleich neun Spieler eine ungenügende Note ab.