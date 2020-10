Nur noch Geisterspiele: Was der Präsident des FC Aarau jetzt fordert

Am Mittwoch hat Philipp Bonorand seinen vierzigsten Geburtstag gefeiert. Dass zum Runden auch der Bundesrat ein Geschenk beisteuert, hat der Präsident des FC Aarau bis zuletzt gehofft, damit gerechnet aber hat er nicht. Vernünftig. Denn: «Nach den Signalen und dem Vorpreschen einzelner Kantone in den vergangenen Tagen habe ich damit gerechnet. Und angesichts der Entwicklung der Fallzahlen und Spitalbelastung sind die neusten Massnahmen konsequent und verständlich», so Bonorand.

Enttäuscht sei er trotzdem über die neuen Massnahmen, die für den FC Aarau bedeuten: Geisterspiele – und dieses Mal richtige Geisterspiele, nachdem nach dem Lockdown im Sommer erst 300, danach lange 1000 und zuletzt gar noch mehr Zuschauer erlaubt waren. Der Zutritt zu den Fussballstadien der Profiligen ist ab sofort nebst den Spielern und Betreuerstäben nur Stadionpersonal und Medienvertretern erlaubt.