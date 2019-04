Weil die Partie vom TV-Sender «Mysports» live übertagen wird, gibt es heute keinen Livestream. Wir halten Sie aber an dieser Stelle jederzeit auf dem Laufenden über das Geschehen in der Schachenhalle:

Auftakt in die Partie misslingt

Wie bereits bei der Pleite in Thun gelingt dem HSC Suhr Aarau der Auftakt in die Partie nicht nach Wunsch. Ganz im Gegenteil: Noch vor Ablauf der 6. Spielminute kassieren die Aargauer drei Gegentreffer, während ihnen selber kein einziger gelingt – entsprechend steht es nach 5:28 Minuten bereits 0:3.

Nach 6:41 Minuten ist es Tim Aufdenblatten der den HSC erlöst: Zuerst trifft der Co-Captain zum 1:3 Anschlusstreffer, dann leitet er nur wenige Augenblicke den Gegenstoss zum 2:3 durch Reichmuth ein. Weil Aufdenblatten in der Folge gleich noch einmal trifft und HSC-Torhüter Dario Ferrante in der 9. Minute sine erste Parade einstreut, gelingt Suhr Aarau noch vor Ablauf der 10. Spielminute der Ausgleich zum 4:4 durch Skvaril.

Rückschlag nach zwischenzeitlicher Aufholjagd

In den folgenden sechs Minuten dreht der Wind wieder: Der HSC tut sich in der Offensive in dieser Phase – bedingt auch durch eine zweiminütige Unterzahl – wieder schwerer. Den Berner Oberländern gelingt es, sich erneut ein kleines Polster zu verschaffen. Kurz vor Ablauf der 16. Spielminute liegt der HSC deshalb mit 5:8 zurück.

Dem HSC gelingt es in einer beidseitig sehr intensiv und kämpferisch geführten Partie nicht, das Heft wieder in die Hand zu nehmen. Vielmehr bauen die Thuner ihren Vorsprung aus und liegen nach etwas mehr als 20 Spielminuten mit fünf Treffern (11:6) in Front. Da hilft es auch nicht, dass das Schiedsrichter-Duo in dieser Phase bei strittigen Aktionen fast ausschliesslich gegen das Heimteam entscheiden.

Mit fünf Treffern Rückstand in die Pause

Auch in Sachen Zweiminuten-Strafen läuft in dieser Partie bisher gar nichts für den HSC: In der 25. Minuten kassiert das Team von Trainer Misha Kaufmann beim Stand von 7:12 seine dritte Zweiminuten-Strafe. Bereits zum zweiten Mal trifft es Martin Prachar, der sich damit die restlichen 35 Spielminuten nichts mehr erlauben darf, wenn er nicht einen Restausschluss riskieren will.

Etwas weniger als dreieinhalb Minuten vor der Pause liegt der HSC erstmals mit sechs Treffern im Rückstand (8:14). Bis zur Pause können die Aargauer den Rückstand auf 11:16 und damit fünf Treffer ein kleines bisschen verkleinern.

Auftakt in 2. Halbzeit bringt Hoffnung zurück

Der Auftakt in die zweite Halbzeit verläuft ausgeglichen. Bis nach Ablauf der 35. Spielminute verwerten beide Teams ihre Angriffe konsequent. Dann aber fängt die HSC-Defensive einen Wacker-Angriff ab und Flügelspieler David Poloz trifft im Gegenstoss ins verlassene Tor der Gäste zum 16:19.

Die Aufholjagd des HSC geht in den folgenden Minuten weiter. Nach 38:12 Minuten ist es erneut Poloz, der zum 18:20 trifft. Der Tscheche macht eine starke Partie und ist mit fünf Treffern neben Co-Captain Aufdenblatten zu diesem Zeitpunkt der erfolgreichste HSC-Werfer. Dann erzürnen die Schiedsrichter mit einer weiteren umstrittenen Zweiminuten-Strafe gegen das Heimteam die 1037 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schachenhalle. Die Thuner nutzen die Überzahl und bauen ihre Führung bis kurz nach Ablauf der 40. Spielminute auf vier Treffer (22:18) aus.

Rot gegen Isailovic

In den folgenden fünf Minuten entwickelt sich die Partie erneut nicht im Sinne des HSC: Weil die Angriffe des Heimteams gleich drei Mal innert kürzester Zeit am Pfosten des Wacker-Gehäuses enden, bauen die Gäste ihre Führung wieder auf sechs Tore (25:19) aus. Nach 44:36 Minuten kommt es noch schlimmer für den HSC: Nikola Isailovic sieht für ein Vergehen am eigenen Kreis die rote Karte und darf deshalb nicht mehr mittun.

In der 49. Minute sorgt HSC-Torhüter für neue Hoffnung: Er pariert beim Stand von 21:25 einen Siebenmeter und gibt seinen Vorderleuten damit die Chance, den Rückstand etwas mehr als zehn Minuten vor dem Ende wieder auf drei Treffer zu verkürzen. Allerdings scheitert Rückraumspieler Manuel Zehnder mit seinem Wurf einmal mehr am Pfosten. Und so stellen die Thuner im Gegenzug wieder auf fünf Tore Vorsprung, der HSC liegt nach 50 Spielminuten 21:26 zurück.

Fünf Minuten vor Schluss sieht es für den HSC noch ein wenig schlechter aus. Weil das Heimteam weiterhin am Wacker-Gehäuse und an Torhüter Flavio Wick, dem ehemaligen HSC-Talent, scheitern bauen die Gäste den Vorsprung um einen Treffer (28:22) aus.

Dass der HSC in den letzten fünf Minuten sogar noch einen weitere Treffer Differenz hinnehmen muss, spielt in der Endabrechnung keine Rolle mehr. Nach der Niederlag liegt der HSC in der Viertelfinalserie mit 1:2 zurück und braucht am Dienstag unbedingt einen Sieg, sonst ist die Saison für die Aargauer vorbei.