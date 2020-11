Nur ein Punkt nach Gashi-Show: Aarau kassiert geringen Lohn für grossen Aufwand gegen Kriens

Shkelzen Gashi erzielt nach gut einer halben Stunde mit einem spektakulären Seitfallzieher aus sieben Metern das 1:1 für den FC Aarau. Wow – was für eine Augenweide, dieser Treffer! Und dann: Der Stürmer klatscht kurz mit den Mitspielern ab und sprintet dann in Usain-Bolt-Manier Richtung Ersatzbank.

Dort überreicht ihm Stürmertrainer Petar Aleksandrov das FCA-Trikot mit der Nummer 22, Gashi hält es in die Höhe und zeigt es den 50 Zuschauern auf der Haupttribüne. Die Geste gilt Abwehrspieler Arijan Qollaku, der sich am vergangenen Freitag in Thun (0:1) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen hat und bis Ende Saison ausfallen wird.

Zwei individuelle Fehler führen zu Gegentoren

Dass es für den FC Aarau am Schluss trotz der Gashi-Show nur zu einem 2:2 und damit zu einem Punktgewinn reichte, war einerseits auf zwei Aussetzer in der Defensive zurückzuführen, anderseits auf die Tatsache, dass der Gegner, der SC Kriens, zumindest in Ansätzen zeigte, was er drauf hat. Das Team von Trainer Bruno Berner hatte einen Plan, betrieb einen minimalen Aufwand und überliess den Aarauern vollumfänglich das Spieldiktat, nutzte aber zwei Fehler des Gegners nach ruhenden Bällen resolut aus.