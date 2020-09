Nur 850 Tickets fürs Derby FC Baden - Wohlen: Müssen Fans abgewiesen werden?

Fussball in Corona-Zeiten? Eine organisatorische Herausforderung nicht nur im Profifussball sondern auch im Amateurbereich! Jacqueline Strauss kann davon ein Liedchen singen. Sie ist Vorstandsmitglied und verantwortlich für den Spielbetrieb des FC Baden. Die gute Seele des 1.-Liga-Spitzenklubs hat vor dem Derby am Samstag gegen Wohlen kaum eine ruhige Minute. Eine Sitzung jagt die andere. Keine Sorge: Ob Vorgaben von Bund und Kanton für das Schutzkonzept der Zuschauer, ob Organisation der Sitz- und Stehplätze mit den nötigen Abständen, ob administrative Aufgaben – Strauss hat alles im Griff.

Wer zu spät kommt, muss wohl wieder nach Hause

Wegen den Vorsichtsmassnahmen rund um Corona dürfen nur 1000 Leute ins Stadion Esp in Dättwil. So ist es gut möglich, dass es kurz vor Spielbeginn um 16 Uhr etwas kompliziert wird. Nach Abzug der Spieler beider Mannschaften, den Trainern, dem Mitarbeiterstab und den Funktionären kommen lediglich 850 Tickets in den Verkauf. Was aber passiert, wenn diese Tickets weg sind, aber noch mehr Zuschauer vor den Kassen stehen und Einlass begehren? Die Antwort auf diese Frage ist so klar wie das Amen in der Kirche: Wer zu spät kommt, der riskiert, dass er unverzüglich wieder die Heimreise antreten muss.