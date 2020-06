Nun ist es fix: Die Eagles Aarau lösen ihr Team auf – 1. Mannschaft wird aufgelöst

Was war passiert? Kurz vor Beginn der Rückrunde mussten die Eagles Aarau den Meisterschaftsbetrieb einstellen, da keine aktive Juniorenförderung vorhanden war.

3. Liga ist keine Option

Gut einen Monat später ist jedoch definitiv klar: Es wird keine vierte Saison in der 2. Liga inter für die Eagles geben. Im Gegenteil, die 1. Mannschaft löst sich sogar auf. Da der Klub für die regionale 2. Liga ebenfalls ein A-Junioren-Team benötigt hätte, wäre der Gang in die 3. Liga unvermeidlich gewesen. «Dafür hätten uns schlichtweg die Spieler gefehlt», erklärt Präsident Faton Gashi.

Zwar hätte sein Verein noch gut vier Wochen Zeit gehabt, um eine Lösung in Form einer Partnerschaft im Juniorenbereich mit einem umliegenden Verein zu finden, doch er ist sich sicher: «Wir haben keine Aussichten mehr. Nach zahlreichen Absagen standen wir zuletzt mit zwei Vereinen in Kontakt, doch beide haben nun wegen der Coronakrise andere Baustellen und müssen nun für sich schauen.»

Der Entscheid fällt Gashi besonders schwer, auch wenn er sich abgezeichnet hat. Seit der Gründung 2012 durfte er als Präsident zahlreiche Erfolge mit der 1. Mannschaft feiern. Nun ist nach acht Jahren Schluss. Zumindest vorübergehend. «Der Verein bleibt bestehen, wir haben noch eine Senioren-Mannschaft und der Vorstand will nebenbei die Energie in den Aufbau einer Juniorenabteilung stecken», betont der Eagles-Funktionär.

Viel Desintresse und Ablehnung

Die Eagles wollen nun von Anfang an etwas Nachhaltiges aufbauen, doch einfach wird das nicht: «Wir wollten schon immer eine eigene Junioren haben, doch uns fehlen dazu Infrastruktur und Trainingsplätze. Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Anfragen bei Gemeinden und Klubs in der Umgebung gemacht und sind dabei fast nur auf Desinteresse und Ablehnung gestossen. Das hat mich überrascht.»

Auch ohne Fanionteam geht die Suche für die Eagles also nun weiter. Aufgeben ist für Präsident Gashi auch nach diesem harten Rückschlag keine Option. «Irgendwann wird es wieder eine 1. Mannschaft geben, doch vorher muss das Problem mit der Infrastruktur und den Junioren gelöst werden. Da liegt nun unser Fokus, wir sind noch nicht K.o.»