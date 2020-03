Noch vor dem Corona-Virus: Ex-Endingen-Torhüter Nungovitch erlebt in Moskau eine üble Geschichte

Was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch kaum jemand weiss: Nungovitch gehört dem Kader von Spartak Moskau bereits nicht mehr an. Zusammen mit fünf weiteren Spielern ist der 30-Jährige vor knapp vier Wochen aus dem Kader ausgeschieden. «Ich hatte massive Probleme mit dem Trainer», erklärt Nungovitch, als ihn die «Aargauer Zeitung» vergangene Woche telefonisch erreicht.

Nungovitch seinerseits siedelte in die russische Hauptstadt Moskau um. Die ersten Monate lief alles nach Plan. Aber dann entwickelte sich der Traum des Torhüters innert kürzester Zeit zum Albtraum. Der Grund dafür: der neue Trainer Oleg Kuleschow. Der frühere Weltklasse-Regisseur übernahm ab dem vergangenen Herbst an der Seitenlinie bei Spartak.

In 15 Meisterschaftspartien liess sich der 30-Jährige in der russischen Super League eine Abwehrquote von 30 Prozent notieren. Hinzu kamen ein paar Auftritte in der osteuropäisch geprägten internationalen Seha-Liga und eine Partie im russischen Cup. Nach dem unschönen Ende sind das alles nur noch Erinnerungen.

Nungovitch hat seine Zelte in Moskau mittlerweile abgebrochen und Russland verlassen. «Natürlich habe ich mir das anders vorgestellt. Aber ich bin froh, dass ich in so einem grossen Klub gespielt habe», sagt er und fügt an: «Ich bereue nichts. Es gehört zum Leben, dass man gute, aber auch schlechte Erfahrungen macht. Ich schaue vorwärts und freue mich auf die Zukunft.»

Angesichts der Corona-Krise ist er lieber nicht in Russland

Kommt hinzu, dass sich der vorzeitige Abschied bei Spartak angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus im Nachhinein als Glücksfall erweist. Denn nur deshalb ist Nungovitch jetzt nicht mehr in Russland, was in Zeiten der vom Staat lange Zeit negierten Corona-Krise nur gut sein kann.

«Ich bin froh, dass ich weg bin. Die Situation in Russland mit dem Corona-Virus ist offenbar sehr schwierig. Meine ehemaligen Teamkollegen wünschten jetzt, dass sie auch alle weg wären», sagt Nungovitch.

Ab der kommenden Saison in der 3. Bundesliga

Die Zukunft Nungovitchs heisst Deutschland. Genauer: HSG Bieberau/Modau. Bei den Falken, die in der 3. Bundesliga spielen und ihn als Nummer 1 verpflichtet haben, hat er einen ab der kommenden Saison gültigen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung unterschrieben. «Das Angebot hat mir sehr gut gepasst. Ich freue mich», sagt Nungovitch.