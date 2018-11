Die FC Aarau Frauen verlieren ihr elftes Saisonspiel gegen den FC Rapperswil-Jona mit 1:2. Eine ausgeglichene Partie, in der die Gäste mit etwas mehr Glück zu den drei Punkten gefunden haben. Schon in drei Tagen geht es für die FCA-Frauen auswärts in Worb weiter.