NLB-Unihockey «Die Playoffs sind unser Ziel»: Lok Reinach hat nach dem Aufstieg in die NLB hohe Ambitionen Zehn Jahren nach dem Abstieg ist der UHC Lok Reinach zurück in der Nationalliga B. Nach einer hervorragenden Saison gehen die Wynentaler mit breiter Brust und viel Unbekümmertheit in die neue Spielzeit. Vor der neuen Konkurrenz will man sich nicht verstecken und setzt sich hohe Ziele.

Auch nach dem Aufstieg soll es für Pascal Meier und Lok Reinach weiter nach oben gehen. Alexander Wagner

Im letzten Jahr führte kein Weg an den Reinachern vorbei. Mit nur drei Niederlagen in der Qualifikation sicherte sich Lok komfortabel den zweiten Rang und eliminierte in einem beachtlichen Playoff-Run mit Unihockey Mittelland, Schüpbach und Konolfingen äussert unangenehme Gegner. In den Aufstiegsspielen gelang dann der grosse Coup: nach zehn Jahren ist man endlich wieder zurück in der Nationalliga B.

Dominantes Auftreten

Was die Reinacher in der vergangenen Spielzeit auszeichnete, war ihr dominantes Ballbesitz-Spiel. Anstatt auf Konter zu lauern, fühlte man sich wohl dabei, wenn sich das Spielgerät in den eigenen Reihen befand und man das Spiel diktieren konnte. Auch im Fall von Ballverlusten hatte Lok immer eine Antwort auf Lager. Mit konsequentem Nachsetzen und diszipliniertem Backchecking erschwerte man den Gegnern das Umschaltspiel vehement.

Die Wynentaler konnten in der letzten Saison sensationell den Aufstieg in die Nationalliga B feiern. Alexander Wagner

Auch abseits des Feldes glänzten die Wynentaler mit überzeugender Arbeit. Zusammen als Mannschaft wurden die Gegner analysiert und im Video-Studium auf ihre Schwächen aufmerksam gemacht. «Wir haben viel Zeit in die Analysen investiert. Das ist absolut nötig, wenn man aufsteigen will», sagt Trainer Pascal Meier.

Neue Kaliber warten

Dass man es in der nächsten Saison nicht mehr so einfach haben wird und mit der einen oder anderen Niederlage rechnen muss, ist man sich bei Lok Reinach bewusst. Wichtig für das Team wird es sein, dass man nach mehreren Niederlagen nicht gleich die Köpfe hängen lässt, sagt Meier. Um das zu garantieren, versucht man in den Trainingseinheiten die Spieler nach Enttäuschungen aufzubauen und ihnen Positives mit auf den Weg zu geben.

Das Reinacher-Coaching zeichnet sich durch penibelste Analysen und Taktik-Tüfteleien aus. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Um die Zielsetzungen zu erfüllen, sind Unbekümmertheit und Selbstvertrauen wichtige Voraussetzungen. Obwohl man als Aufsteiger in die Saison geht, denkt man gar nicht erst an den Abstiegskampf. Die bewährte Methode dafür ist die Flucht nach vorne. Nach Abschluss der Qualifikation will der UHC Lok Reinach mindestens den achten Platz erreichen und sich damit für die Playoffs qualifizieren. Für einen Aufsteiger hohe Ambitionen, das sieht auch Meier:

«Das ist natürlich ein hochgestecktes Ziel, aber ich glaube, wir müssen uns hier nicht verstecken. Ich finde, dass man sich hohe Ziele setzen darf, auch als Aufsteiger. Es sollte sicher unser Ziel sein, in die Playoffs zu kommen.»

Zwei neue Ausländer für Reinach

Damit die Qualifikation für die Playoffs zustande kommt, wurde man im Sommer auf dem Transfermarkt tätig. Nach dem Abgang von Jan Danis (zurück nach Tschechien) hat man gleich zwei neue Ausländer verpflichtet. Von Tunet IBK (Norwegen) stösst der Norweger Marius Pedersen zum Team und vom IBF Örebro (Schweden) kommt der Thailänder Alexander Rinefalk. Sowohl Rinefalk als auch Pedersen sind Nationalspieler. Ergänzt wird das Ausländertrio vom Tschechen Tomas Vojtisek, welcher den Aargauern nach dem Aufstieg erhalten bleibt.

Die Reinacher wollen auch in der nächsten Saison jubeln. Alexander Wagner

Mit den Neuverpflichtungen präsentiert sich das Kader gut gerüstet für die nächsten Herausforderungen. Mit Spielern wie Vojtisek, Captain David Dünki oder Abwehr-Patron Andreas Frey konnte der Grossteil des Kernteams der letzten Jahre beisammengehalten werden. Das sehr ausgeglichene und breit aufgestellte Kader fördert einerseits den Konkurrenzkampf und bietet Trainer Meier andererseits die Möglichkeit, drei spielstarke Blöcke zu bilden.

Vorfreude im Wynental

Die Sehnsucht auf die anstehende Saison ist riesig. Sich mit Mannschaften aus der zweithöchsten Liga der Schweiz zu messen, ist für Meier ein Privileg und keine Selbstverständlichkeit. «Wir freuen uns darauf, gutes Unihockey zu spielen und in jedem Spiel gefordert zu werden», sagt der Trainer.

Zu Höchstleistungen vorangetrieben wird das Team wie so oft von den eigenen Fans. In den letztjährigen Playoffs konnte Reinach sowohl in der heimischen Pfrundmatt, wie auch auswärts auf viele Supporter zählen.

Zum Saisonauftakt setzte es für die Reinacher einer 2:3 Niederlage nach Verlängerung ab, auswärts bei Ad Astra Obwalden. Das erste Heimspiel bestreiten die Wynentaler am 17. September um 18.00 Uhr gegen Floorball Fribourg.