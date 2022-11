NLA-Handball War da was? Der HSC Suhr Aarau gewinnt trotz Verletzungssorgen auch gegen Basel Vierter Sieg in Serie für den HSC Suhr Aarau: Gegen den RTV Basel kommt das Team von Aleksandar Stevic zu einem am Ende deutlichen 30:23-Erfolg. Doch das ist nicht die einzige gute Nachricht: Dem HSC gelingt es, mit Marijan Maric einen Leistungsträger langfristig zu binden.

Marijan Maric wird für den HSC Suhr Aarau auch in den nächsten drei Saisons auf Torjagd gehen. Alexander Wagner

War da was? Man würde es nicht vermuten, wüsste man es nicht besser. Der 30:23-Sieg des HSC Suhr Aarau gegen den RTV Basel war der vierte in Serie. Dass dies aber alles andere als selbstverständlich ist, zeigt allein die Tatsache, dass am Sonntag erneut Patrick Strebel auf der Platte stand. Zum vierten und letzten Mal.

Eigentlich war Strebel ja am Ende der vergangenen Saison zurückgetreten. Doch weil das Verletzungspech den HSC zuletzt hart traf, liess er sich zu einem Kurzcomeback bewegen. Und die Bilanz des Aushilfsarbeiters lässt sich sehen. Eben: vier Siege.

Einen fünften mit Strebel wird es nicht mehr geben. Zum einen spürt er die Gelenke, aber vor allem lässt sein Kalender keine weiteren Einsätze zu. Das allerdings muss den HSC nicht zu sehr beunruhigen. Dem Team gelingt es immer besser, die Ausfälle von João Ferraz, Daniel Parkhomenko und Tim Aufdenblatten zu kompensieren. Das hat verschiedene Gründe und mit verschiedenen Spielern zu tun.

Die Qual der Wahl beim Spieler des Spiels

Mit Sergio Muggli zum Beispiel. Der Co-Captain ist als Spielmacher Nummer eins (weil Aufdenblatten fehlt) immer überzeugender. Man merkt, dass ihm die Spielpraxis – er war zuvor selbst verletzt – guttut. Muggli dirigierte den Angriff gegen den RTV Basel umsichtig und ideenreich. Belohnt wurde er mit der Auszeichnung als Spieler der Partie.

Den Preis hätte man aber auch Jonas Kalt überreichen können. Der 22-Jährige ist einer der Gewinner der vergangenen Spiele und war gegen Basel siebenmal als Torschütze erfolgreich. Es ist offensichtlich, dass es Kalt gefällt, mehr Verantwortung zu übernehmen und das Vertrauen von Trainer Aleksandar Stevic zu spüren.

Nach einer von zahlreichen Fehlern geprägten Startphase fand der HSC, bei dem Goalie Jannis Scheidiger nach einer ­Innenbandverletzung sein Comeback gab, gegen Ende der ersten Halbzeit und vor allem nach der Pause besser ins Spiel. Besonders die Achse um Muggli, Kalt und Marijan Maric harmonierte und sorgte für den am Ende klaren Sieg.

Maric bleibt und erhält bald Besuch

Apropos Maric. Der Kroate wird am Montag einen neuen Vertrag für drei weitere Saisons unterschreiben. Dem HSC ist es damit gelungen, einen weiteren Leistungsträger langfristig zu binden, nachdem zuvor bereits João Ferraz bis Sommer 2026 verlängert hat.

Marijan Maric bleibt für drei weitere Saisons beim HSC Suhr Aarau. Alexander Wagner

Wie wichtig der 26-jährige Maric für den HSC ist, zeigt ein Blick auf seine Einsatzzeiten: Gegen Basel stand er 60 Minuten auf der Platte und erzielte vier Treffer. Er sagt: «Ich freue mich, hierzubleiben. Und ich freue mich, bald nicht mehr ­alleine zu wohnen.» Seine Freundin wird im Januar in die Schweiz kommen und als Ärztin im Kantonsspital Aarau anfangen.

Noch unklar ist, wie es nach der Saison mit Sergio Muggli weitergehen wird. Sein Vertrag läuft aus. Der 29-Jährige macht mit Leistungen wie jener gegen Basel derzeit Werbung in eigener Sache.