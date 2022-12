NLA-Handball Nicht nur die Niederlage tut weh: Der HSC Suhr Aarau muss für den Rest der Saison auf den Topskorer verzichten Der HSC Suhr Aarau zieht seine schwächste Leistung der vergangenen Wochen ein und verliert gegen Wacker Thun mit 28:31. Schwerer als die zwei verlorenen Punkte wiegt die Nachricht, dass sich João Ferraz eine schwere Knieverletzung zugezogen hat.

Exklusiv für Abonnenten

8 Bilder 8 Bilder Alexander Wagner / FOTO Wagner

Als die Spieler des HSC Suhr Aarau den Zuschauerinnen und Zuschauern nach Schlusspfiff kleine Päckchen mit Weihnachtsschokolade überreichen, würden sie dies gerne als Gewinner tun. Sie ringen sich zu einem Lächeln durch und schaffen es gerade so, den Ärger über das eben zu Ende gegangene Spiel zu verstecken.

Während mehrerer Wochen war diese Mannschaft auf einer Erfolgswelle gesurft. Sie hatte sämtlichen Widrigkeiten getrotzt, fünf von sechs Spiele gewonnen und gegen Meister Schaffhausen ein achtbares Unentschieden erreicht. Nun aber zeigt sie eine Woche vor Weihnachten ihre schlechteste Leistung seit einiger Zeit. Die Heimniederlage gegen Wacker Thun ist nicht das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände. Nein, das 28:31, es ist unter dem Strich folgerichtig. Weil zu wenig passt und zu viel schiefläuft.

Der HSC-Trainer lässt keine Ausreden gelten

War das achte Spiel in 30 Tagen (inklusive Cup) das eine zu viel? Sind die Kräfte irgendwann schlichtweg aufgebraucht? Aleksandar Stevic verneint den Verschleiss keineswegs, als Ausrede will er diesen gleichwohl nicht verstanden wissen. «In erster Linie hatten wir nicht die richtige Einstellung», sagt der HSC-Trainer nach Spielende – und dürfte dabei vor allem an den Auftakt in die Partie gedacht haben.

Es ist nicht so, dass der HSC Suhr Aarau die Startphase komplett verschläft. Er ist nur nicht in der Lage, sich dem wuchtig aufspielenden Gegner aus dem Berner Oberland effektiv in den Weg zu stellen. Das Wacker Thun von diesem Samstagabend ist mit demjenigen aus dem ersten Direktvergleich Anfang September nicht zu vergleichen. Damals hatte der HSC nach einem dominanten Auftritt mit 40:28 gesiegt. Nun aber sind es die Thuner, die den Duktus bestimmen. Früh gehen sie mit drei Toren Abstand in Front.

Der HSC fand gegen die robusten Thuner nur selten Lösungen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der HSC erholt sich, gleicht in der 12. Minute erstmals aus. Doch wenig später muss Stevic bereits wieder korrigierend eingreifen. Er nimmt die Auszeit, und dass er Unzufriedenheit äussert, bleibt den Zuschauern trotz der lauten Musik aus dem Hallenlautsprecher nicht verborgen.

Speziell in der Abwehrarbeit offenbart das Heimteam gröbere Probleme, gegen die raffinierten Schlag- und Sprungwürfe von Lukas von Deschwanden findet es keine Mittel. Der Topskorer von Wacker erzielt in der ersten Halbzeit bemerkenswerte zehn Tore – eines mehr, als der HSC zustande bringt. Und weil von Deschwandens Kameraden vier weitere Treffer dazulegen, führen die Gäste zur Pause bereits komfortabel mit 14:9.

Steigerung in der zweiten Halbzeit

Im zweiten Umgang wartet das Publikum in der Schachenhalle lange auf die Reaktion ihrer Lieblingsmannschaft. Das geduldige Ausharren bleibt denn auch nicht unbelohnt: In der letzten Viertelstunde präsentiert der HSC phasenweise seinen besten Handball. Schnell, kraftvoll und mitreissend. Nun hält auch die Torhüterleistung gehobenen Ansprüchen stand, nachdem die beiden Goalies Jannis Scheidiger und Dragan Marjanac zuvor kaum einen Ball erreicht haben.

Tor um Tor holt Suhr Aarau im Schlussakkord auf. Und hätte Marijan Maric seinen Versuch beim Stand von 26:29 erfolgreich untergebracht, wäre womöglich noch ein Punktgewinn in Reichweite gelegen. So weit will Trainer Stevic in seiner Analyse nicht gehen, er findet, dass seine Spieler «zu spät Fahrt aufgenommen» hätten. «Thun wollte den Sieg ein paar Prozentpunkte mehr als wir», sagt er noch.

Befürchtung tritt ein: Kreuzbandriss bei Ferraz

Insgesamt dürfte die Niederlage für den HSC verkraftbar sein. Man ist nach wie vor auf Kurs und wird das Kalenderjahr auf dem vierten Tabellenplatz abschliessen. Viel schwerer wiegt angesichts des weiteren Saisonverlaufs der Ausfall von João Ferraz.

Nachdem sich der portugiesische Rückraumspieler Mitte der Woche gegen GC Amicitia das linke Knie lädiert hatte, musste eine schwerwiegende Verletzung befürchtet werden. Diese hat sich im Nachgang bewahrheitet: Ferraz hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für den Rest der Spielzeit aus. Für den 32-Jährigen ist es der nächste grosse Rückschlag, nachdem er sich eben erst von einem Muskelfaserriss erholt hatte.

João Ferraz sah sich das Spiel auf Krücken an. Neben ihm sind die ebenfalls verletzten Tim Aufdenblatten (links) und Daniel Parkhomenko. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auch seinem Team werden Ferraz’ unbestreitbare Qualitäten fehlen. Derzeit sehen sich Sportchef Michael Conde und Trainer Stevic auf dem Transfermarkt nach Ersatz um und haben bereits aussichtsreiche Kandidaten gesichtet. Klar ist: Patrik Huscak, der Ferraz zuletzt vertrat, wird in den Planspielen im rechten Rückraum keine Rolle mehr spielen. Der 33-Jährige kehrt nach einem vierwöchigen Gastspiel beim HSC zurück in seine slowakische Heimat. Hruscak wusste in seinen sechs Einsätzen durchaus zu überzeugen, doch sein Job als Sportlehrer sowie als Inhaber einer Immobilienfirma (und überdies die Familie) lassen eine weitere Beschäftigung nicht zu.

Patrik Hruscak wurde mit einem Geschenkkorb verabschiedet. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Am kommenden Donnerstag, wenn der HSC Suhr Aarau im Cup auswärts auf Stäfa trifft, wird Hruscak seine Dernière geben. Zum Abschied vom heimischen Anhang hatte der Linkshänder am Samstag nur warme Worte übrig: «Ich habe hier unglaublich nette und herzliche Leute kennengelernt und mich stets wie zu Hause gefühlt.» Es war immerhin die eine versöhnliche Botschaft, so kurz vor dem Weihnachtsfest.