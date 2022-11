NLA-Handball Nach der Pleite in Kriens beginnt beim HSC Suhr Aarau das Zittern um den Topskorer Der HSC Suhr Aarau verliert bei Kriens-Luzern deutlich mit 25:36. Doch die Niederlage könnte noch bitterer werden, bangt das Team doch Topskorer João Ferraz, der sich an der Wade verletzte. Es wäre ein nächster Ausfall im bereits geschwächten HSC-Rückraum.

João Ferraz verletzte sich im Spiel in Kriens an der Wade. Patrick Huerlimann

Gut 37 Minuten waren in Kriens gespielt, da mussten die Gäste aus Aarau mit dem Schlimmsten rechnen. Nein, es war nicht die drohende Niederlage, die beim HSC Sorgen auslöste – die war zu diesem Zeitpunkt längst be­siegelt.

Zu schwach war der HSC in die Partie gestartet und hatte dem Gegner um Superstar Andy Schmid ermöglicht, weit davonzuziehen. 11:19 stand es aus Sicht der Aargauer zur Pause. 15:25 als es passierte.

Der Auslöser: João Ferraz. Oder besser: seine rechte Wade. An die griff der Portugiese nach 37 Minuten, ehe er von zwei Teamkollegen gestützt zur Bank humpelte. Das kann doch nicht wahr sein, dachten viele. Doch, sagte das Tape, das kurze Zeit später von HSC-Physio Marino Schmid um die Wade gewickelt wurde.

Nasenbruch, MRI und ein Einsatz trotz Grippe

Wie schlimm Ferraz verletzt ist, werden erst die nächsten Tage zeigen. Immerhin kehrte er für drei Penaltys zurück aufs Feld, verwandelte zwei und rannte ­einigermassen geschmeidig ­zurück zur Bank.

Entwarnung wollte Marino Schmid trotzdem nicht geben. «Es ist eine Verletzung der Wade. Mehr kann man jetzt noch nicht sagen, alles andere wäre nur ein Blick in die Glaskugel.»

Das Zittern beim HSC geht also weiter. Und wird verstärkt, weil die Situation im Rückraum so oder so schon alles andere als rosig ist. Tim Aufdenblatten brach sich am Donnerstag beim Sieg in Kreuzlingen die Nase und wird demnächst operiert. Daniel Parkhomenko verspürte am Freitag im Training einen Stich im Knie. Am Montag geht es zum MRI, um genaueres zu sagen.

Musste aufgrund der Ausfälle spielen, obwohl er krank war: Rudolf Faluvégi (links). Patrick Huerlimann

Die sowieso schon dünn besetzte Achse der Leistungsträger droht noch weiter geschwächt zu werden. Durch die Ausfälle von Parkhomenko und Aufdenblatten sah sich zudem Rudolf Faluvégi gezwungen, grippegeschwächt mit nach Kriens zu reisen, wo er dann auch tatsächlich regelmässig spielen musste.

Viel Einsatzzeit für den Nachwuchs

Und doch wollte HSC-Trainer Aleksandar Stevic die Schwierigkeiten nicht als Ausrede sehen für den Fehlstart seinen Teams: «Die Spieler, die zu Beginn aufgestellt waren, sind alles keine Junioren.» Doch mit Ausnahme des erneut starken Goalies Dragan Marjanac fand kaum einer zu Normalform.

Sergio Muggli gelang es als Spielemacher nicht, die ­Offensive zu prägen. Die sonst in dieser Saison oft stark aufspielenden Newcomer auf dem Flügel, Nikos Sarlos und Lars Hofer, fanden keinen Zugriff aufs Spiel. Und weil auch der zuletzt bärenstarke Ferraz zu oft sündigte und die Kreisläufer zu selten von den Kollegen gefunden wurden, war Kriens bald enteilt.

Superstar Andy Schmid (r.) und Kriens-Luzern waren schnell enteilt. Patrick Huerlimann

Die letzten 20 Minuten des Spiels wurden so schon fast zu einem Spiel des Nachwuchs, als beide Trainer den deutlichen Spielstand nutzten, um jungen Spielern sehr viel Feldzeit zu er­möglichen.

Beim HSC hatte es aber auch noch einen weiteren Grund: Gut möglich, dass die zweite und dritte Garde nämlich schon am Mittwoch zu Hause gegen St. Otmar St. Gallen Verantwortung übernehmen muss. Dann nämlich, wenn die Untersuche bei Ferraz und Co. nicht gut ausfallen.

Noch überwiegt die Hoffnung – doch gezittert wird trotzdem.