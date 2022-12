NLA-Handball Nach der Gala folgt für den HSC Suhr Aarau der Realitätscheck gegen Aufsteiger Kreuzlingen Der Saisonbeginn hätte besser kaum laufen können: Gleich mit 40:28 besiegte der HSC Suhr Aarau Wacker Thun. Nun folgt am Samstag das Duell mit Aufsteiger Kreuzlingen. Und in der Rolle des Favoriten wird sich zeigen, wie gut das neue HSC-Team bereits eingespielt ist.

Spielte gegen Wacker Thun auffällig und gut: Nikos Sarlos. Alexander Wagner

Nach dem berauschenden Auftritt zum Auftakt in die neue ­Saison, als der HSC Suhr Aarau Wacker Thun gleich mit 40:28 aus der heimischen Schachenhalle fegte, folgt nun am Samstag der Realitätscheck.

Will der HSC die Playoffs und damit sein Mindestziel erreichen, muss er aller Voraussicht nach den RTV Basel und den HSC Kreuzlingen in der Tabelle hinter sich lassen. Und was würde sich da besser eignen als Siege in den Direktduellen?

Diese darf man allerdings auch erwarten: Gegen den Aufsteiger aus Kreuzlingen wäre am Samstag ab 18 Uhr – wiederum in der heimischen Schachen­halle – alles andere als ein Sieg bereits eine Enttäuschung. Die Thurgauer haben ihre zwei bisherigen Auftritte verloren, zuletzt am Sonntag das Duell der vermeintlichen Liga-Schluss­lichter gegen den RTV Basel. Es muss und darf der Anspruch des HSC sein, gegen Kreuzlingen zu bestehen.

Eine Reifeprüfung – auch für die jungen Spieler

Und doch kommt das Spiel vielleicht gerade recht, damit nach der Gala zum Auftakt der Blick nicht vernebelt wird. Gegen die Ostschweizer wird sich zeigen, wie gut das neue HSC-Team nach dem Umbruch zum Ende der vergangenen Saison bereits wirklich funktioniert. Die Rolle des Favoriten zeigt Schwächen manchmal deutlicher auf als unbeschwerte Spiele gegen Gegner, gegen die man gewinnen darf, aber nicht muss.

Insofern ist das Spiel gegen den HSC Kreuzlingen am Samstag eine Art erste Reifeprüfung. Eine, vor der in den Reihen des HSC aber niemand zittern muss. Zu vielversprechend war, was das Team von Aleksandar Stevic gegen Wacker zeigte.

Es war ein Spiel, das auch abge­sehen vom deutlichen Resultat zuversichtlich stimmen darf. Weil sich zum Beispiel zeigte, dass junge Spieler wie Nikos Sarlos durchaus in der Lage sind, die durch die Ab­gänge von Leistungsträgern entstandenen Lücken zu schliessen. Was wiederum den Verantwortlichen ein erstes Mal recht gab, dass der HSC auch ohne zahlreiche Verstärkungen von ausserhalb der klubeigenen Strukturen in der NLA bestehen kann.

Genau für diese Spieler kann ein Auftritt wie jener am Samstag gegen Kreuzlingen wichtig sein. Da sie wohl erstmals spüren werden, was es heisst, in der Pflicht zu stehen, was wiederum für die persönlichen Entwicklung ein wichtiger Schritt sein wird.

Im Auftaktspiel funktionierte für den HSC fast alles nach Plan. Alexander Wagner

Es ist genügend Routine vorhanden

Klar ist aber auch: Das Team des HSC verfügt noch immer über genügend Routine, damit die Last jetzt nicht plötzlich auf den Schultern jener liegt, für die NLA-Handball noch nicht selbstverständlich ist. Zumal mit Marijan Maric, der als einziger Spieler von extern verpflichtet wurde, ein weiter Leader zum Team gestossen ist.

Marijan Maric zeigt, wer der Chef auf der Platte ist. Alexander Wagner

Maric deutete gegen Wacker Thun mehrfach an, für was er geholt wurde: Als starker Mann in der Defensive, der das Spiel seines Teams aber auch in der Vorwärtsbewegung mitprägen soll. Und als einer, neben dem die jungen Mitspieler aufblühen können.