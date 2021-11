NLA-Handball Kein Glück in der Schlussphase: Der HSC Suhr Aarau unterliegt Wacker Thun Der HSC muss sich den Gästen aus dem Berner Oberland mit 27:30 geschlagen geben. Zwischenzeitlich führten die Aargauer mit vier Toren - doch dann gaben sie den Sieg aus der Hand.

João Ferraz und der HSC geben den Sieg in den letzten zehn Spielminuten aus der Hand. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das Spiel zwischen Suhr Aarau und Wacker Thun startete rasant. Schon nach wenigen Sekunden erfolgten die ersten Abschlüsse. Sowohl Leonard Grazioli im HSC-Tor als auch sein Gegenpart Marc Winkler zogen ihre ersten Paraden ein. Für die Thuner traf im Anschluss Gabriel Felder, während der HSC seine weiteren Versuche vergab und so auch nach fünf Minuten noch torlos blieb. Dann aber brach Joâo Ferraz den Bann mit einem Gewaltswurf in den Winkel.

Jetzt war Suhr Aarau im Spiel angekommen. Die Mannschaft nutzte ihre Chancen nun zu einer Führung, die sie in den Folgeminuten verwalten konnte. Möglichkeiten für einen grösseren Vorsprung wären reichlich vorhanden gewesen, doch die Abschlüsse gerieten oftmals zu ungenau. Und so blieben die Thuner weiterhin im Spiel.

Doch auch die Gäste sündigten ein ums andere Mal im Angriff und verpassten es mehrmals zu verkürzen. Dies wusste der HSC nach 15 Spielminuten zu nutzen: Er führte mit 9:5. Wer nun dachte, es kehre allmählich Ruhe ein in die Partie, der irrte. Thun rückte wieder näher heran, verkürzte bis auf einen Treffer und zwang HSC-Trainer Aleksandar Stevic seinerseits zur ersten Auszeit. Die gewünschte Wirkung brachte das Timeout nicht. Die Hausherren agierten weiterhin nervös und in den Angriffen zu umständlich. Die Konsequenz: Wacker glich in der 25. Minute aus. Gleichwohl behielt der HSC bis zur Pause die Oberhand. 15:13 hiess es bei der Halbzeitunterbrechung.

Den besseren Start in den zweiten Umgang erwischten die Gastgeber. Schnell legte der HSC Tore nach und baute die Führung auf vier Tore aus. Die Thuner aber erwiesen sich weiterhin als zähe Gegner. Abermals kam Wacker heran, abermals glich es aus – und kehrte den Spielstand. In der 51. Minute warf Nicolas Suter seine Thuner in Führung. Bis dahin hatte der HSC das Spiel mehr oder weniger im Griff.

In den finalen zehn Minuten wechselten sich die Tore beinahe im Sekundentakt ab. Der HSC versuchet, das Defizit auszugleichen, doch das Glück war dieses Mal nicht auf seiner Seite. Abgezockte Thuner verteidigen ihre Führung und gewinnen mit 30:27.

Ein ausführlicher Matchbericht folgt...