NLA-Handball Kein Fairplay? Pfadi wirft dem HSC Suhr Aarau Unsportlichkeit vor – die Aargauer wehren sich Das Meisterschaftsspiel zwischen Pfadi Winterthur und dem HSC Suhr Aarau am Dienstagabend findet nicht statt, weil Pfadi sich weigert, anzutreten. Die Winterthurer beschuldigen die Gäste, auf der Suche nach Ausweichterminen nicht im Sinne des Fairplays gehandelt zu haben. Der HSC weist die Vorwürfe von sich – und gewinnt die Partie Forfait.

Sergio Muggli (Mitte) und der HSC hätten am Dienstagabend in Winterthur spielen sollen. Dazu wird es nicht kommen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das haben sie beim HSC Suhr Aarau lange nicht mehr erlebt. Handballspieler dürfen nicht Handball spielen, weil sich der Gegner weigert, anzutreten. So jedenfalls ist es am Dienstag geschehen. Die Mannschaft des HSC hätte nach Winterthur fahren sollen, um sich dort im Meisterschaftsspiel mit Pfadi zu messen. Doch die Partie findet nicht statt.

«Es ist nicht möglich, einen auch nur einigermassen konkurrenzfähigen Spielerkader auf die Beine zu bringen, ohne dabei Folgeschäden zu riskieren», schreibt der Tabellenzweite am Dienstagvormittag in einer Mitteilung. Der Hintergrund: Elf Tage zuvor waren mehrere Spieler von Pfadi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie durchliefen das inzwischen standardmässige, vom Bundesamt für Sport erarbeitete «Return-to-Sports»-Protokoll und wurden diesen Montag erneut vom Mannschaftsarzt untersucht. Dieser beschloss offenbar: Es geht nicht. Ein Einsatz sei aus medizinischer Sicht «nicht vertretbar», die Spieler «noch nicht wettkampffähig».

Pfadis Vorwurf: «Keine Lösung im Sinne des Fairplays und des Sportes»

Es ist dies der erste Teil der Meldung. Brisanter ist da schon, was Pfadi sonst noch zu sagen beziehungsweise zu schreiben hat. Mehr oder weniger direkt werfen die Winterthurer dem HSC Suhr Aarau nämlich vor, unfair und unsportlich gehandelt zu haben. Dies jedenfalls suggeriert der letzte Satz der Mitteilung: «Pfadi Winterthur Handball bedauert, dass bisher keine Lösung im Sinne des Fairplays und des Sportes gefunden werden konnte.»

Pfadi und Suhr Aarau trafen zuletzt im vergangenen Oktober aufeinander. Der HSC behielt in einem engen Spiel die Oberhand. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Zugrunde liegen Unstimmigkeiten bezüglich der Neuansetzung des Spiels. Ursprünglich hätte die Partie am kommenden Sonntag, dem 27. März, stattfinden sollen. Weil der Tross von Suhr Aarau an diesem Tag jedoch für das Viertelfinal-Hinspiel des EHF European Cup im Ausland zugegen ist, musste ein alternativer Termin eruiert werden. Gemäss der Mitteilung schlug Pfadi den 29. März vor, was beim HSC «ohne weitere Begründung keine Berücksichtigung» gefunden habe. Weil sich beide Vereine nicht einigen konnten, habe der Schweizer Handballverband (SHV) das Spiel auf Dienstag, den 22. März, vorverlegt.

Diesen Termin, schreibt Pfadi, habe man «aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und der Termindichte aus sportlichen Gründen und zum Schutz seiner Spieler immer abgelehnt». Leider, so heisst es weiter, habe der Gegner – und zuletzt auch der SHV – auf eine Durchführung am 22. März bestanden.

«Wir haben uns stets korrekt verhalten»

Michael Conde. Chris Iseli / SPO

Am Nachmittag reagierte der HSC Suhr Aarau mit einer eigenen Mitteilung, in der er sämtliche Vorwürfe zurückweist. «Wir haben uns stets korrekt verhalten», bekräftigt HSC-Sportchef Michael Conde. Zum Spieltermin am 22. März sagt er, dass dies der offizielle Ausweichtermin des Verbandes sei. «Wenn dieser Tag als Spieldatum festgelegt wird, spielen wir dann. Das ist ein Fakt.»

Was die Winterthurer im Übrigen ausser Acht lassen: Für den HSC war der Ausweichtermin ebenfalls nicht ideal. Wie Pfadi stellte er Nationalspieler ab (Martin Slaninka, Lukas Laube und Leonard Grazioli), die am vergangenen Wochenende im Einsatz waren.

Die Alternative: Vier Spiele in sieben Tagen

Ein Aufeinandertreffen am 29. März, wie von Pfadi vorgesehen, hätte zudem zu ganz neuen Komplikationen geführt. Da die Mannschaft am kommenden Sonntagabend im norwegischen Drammen spielt, kehrt sie erst am Folgetag in die Schweiz zurück. Wären die Verantwortlichen dem Vorschlag ihres Gegners gefolgt, hätte die HSC-Mannschaft innert sieben Tagen vier Spiele in Liga und Europacup absolvieren müssen. Das ist schlichtweg nicht zu stemmen.

Am Dienstagnachmittag gab der SHV auf seiner Website schliesslich bekannt, dass die Partie zwischen Pfadi Winterthur und dem HSC Suhr Aarau Forfait (10:0) zugunsten der Gäste gewertet wird. Den Sieg hätte der HSC, derzeit auf Tabellenplatz vier gelistet, lieber auf sportliche Art und ohne unschöne Nebengeräusche errungen. Gleichwohl helfen die zwei Punkte der Mannschaft von Aleksandar Stevic weiter – im Ringen um eine gute Ausgangslage für die Playoffs.