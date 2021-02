NLA-Handball Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau ist im ersten Aargauer Geisterderby gegen den TV Endingen auf Siegkurs – die 2. Halbzeit läuft In der zweiten NLA-Meisterschaftspartie des Jahres 2021 steht für den HSC Suhr Aarau und den TV Endingen bereits das dritte und letzte Aargauer Derby der Saison an. Die Partie wird coronabedingt vor leeren Rängen ausgetragen. Zur Pause führt der HSC mit 16:10.

Spielverlauf

Zum Auftakt der NLA-Partie zwischen dem HSC Suhr Aarau und dem TV Endingen treten zunächst nur Spieler des Gastgebers positiv in Erscheinung: HSC-Torhüter Dragan mit zwei Paraden, Manuel Zehnder mit drei und Tim Aufdenblatten mit einem Treffer sorgen dafür, dass die Stärkeverhältnisse im ersten Aargauer Geisterderby bereits früh deutlich sind: 4:0 führt der Favorit nach fünf Spielminuten.

Der TVE indes kann erst in der 6. Spielminute ein erstes Mal jubeln, als Christian Riechsteiner mittels Siebenmeter zum 1:4 verkürzt. Es dauert dann bis zur kurz vor Ablauf der 13. Spielminute, ehe sich an der Differenz im Skore etwas ändert: Tim Aufdenblatten fängt einen Ball der Endinger Offensive ab und bringt den HSC erstmals mit fünf Treffern in Front (8:3).

Weil die Endinger in der Folge gleich mehrfach an HSC-Torhüter Marjanac scheitern, baut das Heimteam seine Führung bis kurz nach Ablauf der 15. Spielminute auf 10:3 aus. Weil sich die Fehler dann auch auf Seiten des HSC häufen, beträgt der Vorsprung des Favoriten fünf Minuten vor der Pausensirene weiterhin sieben Treffer (13:6).

In der 28. Minute kommt es im ersten Aargauer Geisterderby zu einer weiteren Premiere: Nikos Sarlos, der gerade einmal 16-jährige linke Flügel aus dem HSC-Nachwuchs, markiert beim 15:8 seinen ersten NLA-Treffer. Weil seinen Teamkollegen im letzten Angriff vor der Pause die Zeit ausgeht, gehen die Endinger schliesslich mit einem 10:16 und damit sechs Treffern Rückstand in die Pause.