NLA-Handball Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau führt auswärts bei St. Otmar zur Pause deutlich mit 22:17 Der HSC Suhr Aarau eröffnet den NLA-Meisterschaftsbetrieb im Jahr 2021 am Mittwochabend mit dem Gastspiel bei St. Otmar St. Gallen. Zur Pause liegen die Aargauer mit 22:17 in Führung.

Der Auftakt in die erste NLA-Partie des Jahres 2021 verläuft etwas schleppend: In den ersten fünf Spielminuten gelingt sowohl dem HSC Suhr Aarau wie auch Gastgeber St. Otmar St. Gallen nur gerade je ein einziger Treffer. In der 10. Minute legt der HSC mit 5:3 vor – erstmals führt in diesem Spiel eine der beiden Mannschaften mit mehr als einem Treffer Vorsprung.

Bis zur 14. Spielminute erhöhen die Gäste aus dem Aargau auf 9:5 und vergrössern damit die Distanz zu den St. Gallern. Mit ein Grund dafür ist der starke Auftakt von HSC-Torhüter Dragan Marjanac, der zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Paraden (Abwehrquote: 50 Prozent) auf seinem Konto hat.

Kurz vor Ablauf der 21. Spielminute bezieht Otmar-Trainer Zoltan Cordas bereits sein zweites Team-Timeout. Der frühere HSC- und TVE-Coach ist völlig unzufrieden. Kein Wunder, seiner Mannschaft wird vom HSC, der seine Führung kontinuierlich auf 15:9 ausgebaut hat, in dieser Phase der Zahn ziemlich konsequent gezogen.

Etwas mehr als zwei Minuten vor der Pause ist es Manuel Zehnder, dem mit seinem vierten persönlichen Treffer (20:15) bereits das 20. Erfolgserlebnis für seine Mannschaft gelingt. Bis zur Pause kommen noch deren zwei hinzu und so führt Suhr Aarau nach 30 Spielminuten in St. Gallen mit 22:17. Zehnder, João Ferraz, Tim Aufdenblatten und Torhüter Marjanac haben sich mit jeweils fünf Treffern beziehungsweise Paraden ganz besonders hervorgetan.