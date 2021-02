NLA-Handball Jetzt im Livestream: Bringt der HSC Suhr Aarau die 11:9-Pausenführung gegen Wacker Thun über die Zeit? Die 2. Halbzeit läuft Nach zwei Siegen in den beiden bisherigen Partien des neuen Jahres empfängt der HSC Suhr Aarau am Sonntagnachmittag Wacker Thun in der Schachenhalle. Coronabedingt bleiben die Zuschauerränge erneut leer. Zur Pause liegt der Gastgeber mit 11:9 in Front.

Spielverlauf

Der HSC Suhr Aarau kommt gut ins Heimspiel gegen Wacker Thun: Obwohl die Aargauer in der Defensive starten liegen sie nach etwas mehr als vier Spielminuten mit 2:0 in Front. Einen von Manuel Zehnder verschossenen Siebenmeter später ist die ganze Geschichte in der 7. Minute allerdings bereits wieder ausgeglichen (2:2).

Danach entwickelt sich das Skore ausgeglichen weiter. Es dauert bis zur 13. Spielminute, ehe es dem HSC gelingt, wieder zwei Treffer Differenz (6:4) zu schaffen. Drei Minuten später lässt sich HSC-Torhüter Dragan Marjanac bereits seine fünfte Parade (Abwehrquote: 50 Prozent) notieren und seine Vorderleute wissen dies zum 9:5 zu nutzen.

Nach zwei Technischen Fehlern des Heimteams in Serie bezieht Trainer Misha Kaufmann in der 20. Spielminute beim Stand von 10:8 für den HSC sein erstes Team-Timeout. In den folgenden acht Minuten gelingt keinem der beiden Teams auch nur ein einziger Treffer. Das hat einerseits mit den Torhütern auf beiden Seiten zu tun, andererseits leisten sich die Offensivreihen in dieser Phase auch schlicht und einfach zu viele Fehler.

Es ist der HSC, der diesen torlosen Patt bricht. Und wie! Diogo Oliveira schliesst nach Zuspiel von David Poloz mit einem Flieger zum 11:8 ab. Bis zur Pause gelingt dann auch den Gästen noch ein Treffer und so steht es nach der ersten Halbzeit 11:9.