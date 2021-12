NLA-Handball In letzter Sekunde: Der HSC Suhr Aarau unterliegt den Kadetten Schaffhausen Ein grosser Kampf des HSC bleibt unbelohnt: In einem Herzschlagfinale muss sich das Team von Trainer Aleksandar Stevic dem Leader geschlagen geben.

Hadern nach dem Schlusspfiff: Leonard Grazioli, Tim Aufdenblatten und Manuel Zehnder (von links). Marc Schumacher / freshfocus

Der HSC Suhr Aarau erwischte einen guten Start gegen die Kadetten. Nach dem Führungstor für Schaffhausen durch Schelker fanden Daniel Parkhomenko und Gian Attenhofer die postwendende Antwort. Danach waren es jedoch die Kadetten, die die Vorteile auf ihrer Seite hatten. Zwei Siebenmeter von Samuel Zehnder sorgten für den 2:4-Zwischenstand aus Sicht des HSC.

Der Zwei-Tore-Rückstand hatte auch danach Bestand. An den fehlenden Chancen lag es nicht: Suhr Aarau scheiterte gleich mehrfach im Gegenstoss, weil die Schützen zu ungenau zielten und damit Kadetten-Torhüter Kristian Pilipovic leichte Paraden ermöglichten. Gleichwohl hielt der HSC gut mit und blieb in Reichweite.

Dann aber mehrten sich die Fehler, die den Gästen leichte Tore ermöglichten. Die Kadetten legten nach. Beim Stand von 7:11 griff HSC-Trainer Aleksandar Stevic zur Auszeit. Die erhoffte Wende brachte dies in der Folge nicht, doch immerhin hielt die Heimmannschaft den Schaden in Grenzen. Zur Pause stand ein Rückstand von 13:15.

Die rote Karte bringt den HSC nicht aus der Fassung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der HSC wieder voll drin. Zwischenzeitlich verkürzten die Hausherren auf ein Tor. In der 37. Minute jedoch schwächte sich Suhr Aarau selbst: Nach einem Ellbogenschlag ins Gesicht von Jonas Schelker sah HSC-Abwehrchef Martin Slaninka die rote Karte. Entgegen aller Befürchtungen folgte der Einbruch allerdings nicht. Der HSC blieb dran und hielt das Skore weiterhin eng. Was dann in der 45. Minute passierte, war nur folgerichtig: João Ferraz glich für seine Mannschaft zum 21:21 aus. Wenig später sorgte Manuel Zehnder gar für die Führung.

Die hohe Kadenz kann der HSC in der Folge nicht ganz aufrechterhalten. So entsteht erneut der alte Rückstand von zwei Toren, fünf Minuten vor Ende liegt Suhr Aarau schliesslich mit 25:28 zurück. Noch geben sich die Gastgeber aber nicht geschlagen und verkürzen den Rückstand zwei Minuten vor dem Ende bis auf ein Tor.

Was folgte, war ein Krimi, wie ihn der HSC in der Meisterschaft selten erlebt hat. Tatsächlich kam der HSC in der finalen Minute noch einmal in Ballbesitz, Ferraz glich 14 Sekunden vor Schluss zum 29:29 aus. Den finalen Angriff hatten jedoch die Kadetten auf ihrer Seite. Und den nutzten die Gäste zum Siegtreffer: Joan Canellas spielte einen Pass auf Nik Tominec, der per Lupfer zum 30:29 vollendete. Letztlich blieb der HSC Suhr Aarau für einen grossen Kampf unbelohnt.

Ein ausführlicher Matchbericht folgt...