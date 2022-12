NLA-Handball Handball-Superstar Andy Schmid sorgt für Wow-Effekte und kommt in die Schachenhalle Der HSC Suhr Aarau trifft am Samstag auf Kriens-Luzern und damit auch auf den prägendsten Schweizer Spieler überhaupt. Die Frage lautet: Wie soll es dem HSC gelingen, den Einfluss von Andy Schmid, der in vier Partien schon 46 Tore erzielt hat, zu minimieren?

Wo Andy Schmid auftaucht, entfacht er Begeisterung. Keystone

Aleksandar Stevic hat in den vergangenen Tagen viele Videos geschaut. Um vielleicht irgendwo einen kleinen Hinweis zu finden, wie es seinem HSC Suhr Aarau gelingen könnte, zu verhindern, dass Andy Schmid allzu oft die Möglichkeit erhält, das zu zeigen, was Stevic als «Wow-Effekt» bezeichnet.

Denn eines ist klar: Ganz aus dem Spiel kann man einen der weltweit besten Spielmacher des vergangenen Jahrzehnts nie nehmen. Das ist dem Trainer des HSC Suhr Aarau bewusst.

Am Samstag trifft der HSC in der Schachenhalle auf Kriens-Luzern und alle Augen werden auf Andy Schmid ge­richtet sein. Nach vielen Jahren in Deutschland, in denen der Schweizer in einer der besten Ligen der Welt mehrfach zum besten Spieler der Saison gewählt wurde, ist der 39-Jährige zurückgekehrt, um noch einmal dort zu spielen, wo einst alles begonnen hat: in Luzern.

Schmids Bilanz: 46 Tore in vier Spielen

Überall, wo Schmid nun in der Schweiz auftaucht, entfacht er Begeisterung – oder eben: entlockt ein kollektives Wow. «Mich beeindruckt es, wie er stets auf den Punkt spielt und das Spiel steuert», sagt Stevic. «Seine Passgenauigkeit, seine Treffsicherheit, aber auch die Art, wie er mit den Mitspielern kommuniziert, sind überragend. Neben ihm wird jeder im Team besser.»

Aleksandar Stevic erwartet, dass seine Spieler vor Andy Schmid nicht in Ehrfurcht erstarren. Alexander Wagner

Da stellt sich natürlich die Frage, wie es dem HSC gelingen soll, den Einfluss von Schmid, der in vier Partien schon 46 (!) Tore erzielt hat, zu minimieren? Stevic sagt: «Für unsere jungen Spieler ist es eine Chance, gegen ihn zu spielen und von ihm zu lernen. Wir dürfen aber nicht vergessen, warum wir antreten.»

Stevic erwartet von seinen Schützlingen, dass sie nicht vor Ehrfurcht erstarren. Ganz im Gegenteil: «Die Rollen sind zwar klar verteilt. Aber wir wollen versuchen, sie zu ärgern.»

Die Defensive des Gegners als kleiner Schwachpunkt?

Ein Mittel, damit dieses Vor­haben gelingen kann, könnte es sein, dass der HSC selbstbewusst nach vorne spielt. Kriens-Luzern hat zwar in vier Partien bisher durchschnittlich 32 Tore erzielt, aber auch 29 Treffer erhalten. Der Schnitt des HSC nach zwei Spielen lautet 36:23. Auch wenn der Vergleich nur bedingt aussagekräftig ist, zeigt die Statistik, dass die Offensive des HSC ebenfalls schon sehr gut funktioniert.

In der Defensive wird es darum gehen, die Zuspiele von Schmid auf Kreisläufer Marin ­Sipic zu stören. Am Mittwochabend fügte Kriens-Luzern dem Liga-Giganten Kadetten Schaffhausen eine seltene Niederlage zu. Sipic überzeugte mit zehn Toren und einer 100-prozentigen Trefferquote. Auch weil ihn die Mitspieler immer wieder perfekt in Position brachten. Gelingt es dem HSC, diese Symbiose etwas zu stören, kann das die Türe zu einer Überraschung einen Spalt breit öffnen.

Stevic mahnt aber: «Kriens-Luzern ist auf allen Positionen stark besetzt. Der Auftritt gegen die Kadetten hat gezeigt, mit welchen Ambitionen sie unterwegs sind.» In der Tat ist es so, dass beim HSC die Abgänge von Leistungsträgern fast ausschliesslich damit kompensiert wurden, indem Spieler aus dem Nachwuchs nachrückten. Kriens-Luzern hingegen hat sich fast ausschliesslich mit Nationalspielern verstärkt.

So oder so: Den HSC und die Fans – die Verantwortlichen rechnen mit 1000 Zuschauern – erwartet am Samstag ab 18 Uhr ein Handball-Leckerbissen mit Wow-Effekt.