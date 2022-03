NLA-Handball Gegner Pfadi tritt nicht an: Spiel des HSC Suhr Aarau abgesagt Das Meisterschaftsspiel zwischen Pfadi Winterthur und dem HSC Suhr Aarau kann am Dienstagabend nicht stattfinden. Nach Coronafällen im Team seien mehrere Spieler «nicht wettkampffähig», teilt Pfadi mit. Der HSC könnte diese Partie Forfait gewinnen.

Daniel Parkhomenko und der HSC Suhr Aarau werden am Dienstagabend nicht in Winterthur antreten. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das auf Dienstagabend angesetzte Auswärtsspiel des HSC Suhr Aarau in Winterthur kann nicht stattfinden. Gegner Pfadi hat entschieden, nicht anzutreten. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, seien mehrere Spieler «noch nicht wettkampffähig».

Der Hintergrund: Am 11. März sind im Team von Pfadi Coronafälle festgestellt worden. Die Partie gegen Kriens-Luzern wurde daraufhin abgesagt. In der Folge haben die betroffenen Spieler das vom Bundesamt für Sport erarbeitete «Return-to-Play»-Protokoll durchlaufen. Untersuchungen des Teamarztes am Montag hätten nun ergeben, dass ein Einsatz «aus medizinischer Sicht» nicht vertretbar sei. Zudem könne der gesundheitliche der am Wochenende mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz gestandenen Spieler erst sehr kurzfristig beurteilt werden. «Es ist nicht möglich, einen auch nur einigermassen konkurrenzfähigen Spielerkader auf die Beine zu bringen, ohne dabei Folgeschäden zu riskieren», schreibt der Verein.

Mit der kurzfristigen Spielabsage nimmt Pfadi Winterthur eine Forfait-Niederlage in Kauf. Die finale Entscheidung liegt beim Schweizer Handballverband.

Update folgt...