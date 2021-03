NLA-Handball

Auch der Turnverein Endingen ist als Aktionär dabei

Die Handball Aargau Ost AG als Trägerschaft der Spitzensportabteilung Handball Endingen soll möglichst breit abgestützt werden – und deshalb den Fans gehören. Das Aktienkapital von 100000 Franken setzt sich aus 1000 Aktien zum Nennwert von jeweils 100 Franken zusammen. Ein einzelner Käufer darf indes maximal 10 Prozent, also 100 Aktien, in seinen Besitz bringen. Interessierte können unter www.handball-endingen.ch per sofort Aktien erwerben.

Verkauft werden sie zu einem Preis von 250 Franken pro Stück. Der dadurch gegenüber dem Aktienkapital entstehende Überschuss von 150'000 Franken soll vollumfänglich in die Finanzierung der Neuorganisation fliessen.

An der Handball Aargau Ost AG und damit am Neustart der Spitzenhandball-Abteilung beteiligt sich auch deren ehemalige vereinstechnische Heimat: der Turnverein Endingen. Dieser erwirbt für 12'500 Franken fünf Prozent Aktienanteil und tritt die Spielerlizenzen, die sich derzeit in seinem Besitz befinden, kostenlos an Handball Endingen ab. Das haben die Turner an ihrer ausserordentlichen Generalversammlung Anfang März beschlossen. (dfs)