NLA-Handball Deutliche Niederlage im Kellerduell: Der TV Endingen muss sich GC Amicitia geschlagen geben Der TV Endingen verliert die Partie der 24. Runde in der NLA zu Hause gegen GC Amicitia mit 27:33 deutlich. Bereits zur Pause war das Heimteam mit 16:20 zurückgelegen. Nach der 21. Saisonniederlage ist nun auch rechnerisch klar: Die Surbtaler müssen in die Playouts.

19 Bilder 19 Bilder Enttäuschung pur: Kreisläufer Leonard Pejkovic (vorne) und seine Teamkollegen ärgern sich nach der Niederlage. Bild: Alexander Wagner

Telegramm Endingen - GC Amicitia 27:33 (16:20) GoEasy-Arena, Siggenthal Station. – Keine Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Endingen, 4-mal 2 Minuten gegen die GC Amicitia. Endingen: Schams (10 Paraden)/Imhof (1); N. Grau (3 Tore), Huesmann, Huwyler (1), Larouche (8), Mauron (3), Pejkovic (4), Portmann, Radovanovic (3), C. Riechsteiner (2), L. Riechsteiner, Schafroth (3). GC Amicitia: Marinovic (8 Paraden)/Bachmann (3); Alili, Bader, Bodenheimer, Brücker (4), Dell, Kaletsch (6), Klampt (1), Leitner (1), Paban (4), Popovski (7), Prakapenia (1), Quni (1), Reznicek (1), Schild (6). Bemerkungen: Endingen ohne S. Grau, Fischer, Mischler (alle nicht im Aufgebot) und Mühlebach (ohne Einsatz). – Verhältnis verschossener Penaltys: 0:1.

Lesen Sie im Folgenden den Spielverlauf nach:

Obwohl die Spieler des TV Endingen ihren ersten Angriff gegen GC Amicitia nicht verwerten können, liegt das Heimteam in der GoEasy-Arena im NLA-Kellerduell kurz nach Ablauf der fünften Spielminute erstmals mit zwei Treffern (4:2) in Führung. Die Surbtaler profitieren einerseits von einer frühen Zweiminutenstrafe gegen die Zürcher und einem guten Auftakt ihres Torhüters Vit Schams.

In der Folge kassieren die Endinger zwar den Ausgleich zum 4:4, lassen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen. Und nach knapp zehneinhalb Spielminuten liegt das Heimteam erneut mit zwei Treffern vorne (7:5). Fünf Minuten später hat sich das Blatt allerdings nach zwei TVE-Fehlern in der Offensive gewendet: Nun liegen die Aargauer erstmals seit dem 0:1 zum Auftakt wieder hinten (8:9).

In der 19. Minute wächst der Rückstand des TVE, der zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl spielt, erstmals in dieser Partie auf zwei Treffer (10:12) an. Nach einem weiteren Fehler im Angriff beträgt die Distanz zum Gast knapp fünf Minuten später drei (12:15) und weitere zweieinhalb Minuten später bereits vier Treffer (14:18). Dagegen kann auch Yves Imhof nichts ausrichten, der bei den Endingern für die Schlussphase der ersten Halbzeit den Platz zwischen den Pfosten von Schams übernommen hat.

Bis zur Pausensirene entwickelt sich das Skore in der Folge gleichmässig weiter. Und so liegt der TVE nach den ersten 30 Minuten des Kellerduells gegen GC Amicitia mit 16:20 zurück.

Weil sich die Zürcher ihre erste Chance dank Ballbesitz nach der Pause nicht entgehen lassen, liegt der TVE eine halbe Minute nach Wiederbeginn erstmals mit fünf Treffern (16:21) zurück. Gut neuneinhalb Minuten, zwei Technische Fehler, zwei parierten Würfe und einen Fehlwurf später steht es aus Endinger Sicht sogar bereits 17:26. Die Partie scheint 20 Minuten vor der Schlusssirene vorzeitig entschieden.

Trotz erneutem Torhüterwechsel zurück zu Schams und einem Team-Timeout tritt im Spiel der Endinger keine Besserung ein. Offensiv lassen sie sich Fehler um Fehler zu Schulden kommen, die Zürcher bestrafen das Mal für Mal mit erfolgreichen Gegenstössen. So sieht sich TVE-Trainer Zoltan Majeri gut 16 Minuten vor der Schlusssirene beim Spielstand von mittlerweile 18:30 gezwungen, sein drittes und letztes Team-Timeout zu beziehen. Die Punkte liegen nun definitiv ausser Reichweite, es geht nun nur noch darum, das Gesicht zu wahren.

Noch vor Trainer Majeri richtet sich Captain Christian Riechsteiner lautstark an seine Teamkollegen und fordert sie zu einer Reaktion auf. Und tatsächlich: Der TVE kann den Rückstand bis zur 48. Spielminute dank drei Treffern in Serie auf neun Treffer (21:30) verkürzen.

Fünfeinhalb Minuten vor Schluss verkürzen die Endinger den Rückstand auf sieben Treffer (25:32). Sie scheinen sich nach dem letzten Team-Timeout tatsächlich etwas gefangen zu haben und verhindern hier den Totalausfall zumindest resultatmässig. Und dabei bleibt es bis zur Schlusssirene: Der TVE muss sich GC Amicitia schliesslich mit 27:33 geschlagen geben.

Nach der 21. Saisonniederlage im 24. Spiel fest, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer deutlicher abgezeichnet hatte – und angesichts der Ausgangslage bereits vor Saisonstart realistisch gewesen war: Der TV Endingen steht definitiv als Playout-Teilnehmer fest.