NLA-Handball Der Topskorer bleibt: Der HSC Suhr Aarau verlängert mit João Ferraz bis 2026 Ein Leistungsträger bleibt an Bord: João Ferraz, der portugiesische Star in Reihen des HSC Suhr Aarau, bleibt den Aargauern weitere drei Jahre erhalten.

Freut sich auf weitere Jahre beim HSC: João Ferraz. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Im Herbst 2019 verpflichtete der HSC Suhr Aarau den Portugiesen João Ferraz. Der Rückraumspieler kam erst leihweise vom Bundesliga-Klub HSG Wetzlar, anschliessend wurde er fix bis Juni 2023 übernommen. Nun gibt der Verein bekannt, dass der Vertrag des Topskorers vorzeitig um drei Jahre verlängert wird.

Der 32-Jährige wird damit mindestens bis zum Ende der Saison 2025/2026 für die Aargauer im Einsatz stehen. HSC-Sportchef Michael Conde wird in einer Klubmitteilung wie folgt zitiert: «João ist ein Vollprofi, ein absoluter Leistungsträger und ein Vorbild für unsere jungen Spieler. Wir sind überglücklich, dass er sich entschieden hat, bei uns zu bleiben. Wir freuen uns auf die Zukunft mit ihm.»

Traum von einem weiteren Titelgewinn

Ferraz, der aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade derzeit drei bis vier Wochen ausfällt, hat in der Nationalliga A und im Schweizer Cup über 70 Partien für den HSC bestritten und mehr als 350 Tore erzielt. Ferraz selbst sagt: «Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim HSC Suhr Aarau verlängern konnte. Auch in Zukunft werde ich mein Bestes geben, um dem Team zu helfen, die Ziele zu erreichen.»

Sein Traum sei es, nach dem Supercup-Triumph im Jahr 2020 einen weiteren Titel mit dem HSC zu gewinnen. Für ­dieses Vorhaben hat Ferraz nun drei Jahre länger Zeit.