NLA-Handball Der Mann für den letzten Pass: Ein Portugiese soll das HSC-Spiel leiten Vom Flughafen ging es für Nuno Silva direkt in die Schachenhalle. Der Portugiese verstärkt ab sofort den HSC Suhr Aarau. Da will niemand Zeit verlieren. Eine Begegnung und die Frage, wie lernt man schnell.

Der Portugiese Nuno Silva verstärkt den HSC Suhr Aarau. Severin Bigler

Es gibt da dieses Gerücht, dass Trainer Misha Kaufmann über 70 Spielzüge auf die Taktiktafel zaubern kann. Kein Wunder also, ging es für Nuno Silva vom Flughafen direkt in den Unterricht. Schon am Sonntag soll er zum ersten Mal für den HSC Suhr Aarau auflaufen. Und natürlich möglichst viel von dem wissen, was sein Trainer taktisch verlangt.

Teamkollege und Landsmann João Ferraz hat den Portugiesen am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in ­Kloten abgeholt. Gut drei Stunden später sitzt Silva bereits auf den grossen Stufen in der Schachenhalle und sieht zu, wie Kaufmann die Magnete auf der Taktiktafel verschiebt, während Ferraz die Anweisungen auf portugiesisch präzisiert, wenn das Englisch des 30-jährigen Silva nicht mehr ausreicht.

Trainer Misha Kaufmann (r.) erklärt den beiden portugiesischen Spielern João Ferraz (l.) und Nuno Silva Spielzüge auf der Taktiktafel. Severin Bigler

Mehr als 70 Spielzüge in vier Tagen lernen? Denn schon am Sonntag gastiert der BSV Bern in Aarau. Kaufmann lacht, auf das Gerücht angesprochen. «Ganz so viele sind es nicht. Aber ja, es sind viele.» Silva schmunzelt: «Am einfachsten lerne ich in der Praxis.»

Wenig später steht er ein erstes Mal mit den Teamkollegen auf der Platte, und beginnt, das Spiel des HSC unter Kaufmann zu verstehen.

Die Sprache als Schlüssel, die Taktik hat er im Blut

Die Erwartungen an Silva sind hoch. Im spielgestaltenden Bereich, also dort, wo aus Kaufmanns Magneten Spieler werden, soll er Verantwortungen übernehmen. Der Trainer sagt: «Er wird versuchen, das Spiel zu strukturieren, und vor allem wird er es leiten. Er wird richtige Entscheidungen treffen. Das ist seine grösste Stärke.» Ferraz sagt, Silva könne das. Und Ferraz muss es wissen.

Nuno Silva trainierte am Mittwoch erstmals mit seinen neuen Spielkollegen. Severin Bigler

Nicht nur hat er Silva dem HSC persönlich empfohlen, er spielte schon mit ihm zusammen. Erst zwei Jahre bei Guimarães in der Heimat von Silva, dann zwei Jahre bei Madeira, wo Ferraz geboren wurde und von wo Silva nun zum HSC stösst.

«Für mich ist es schön, wieder einen Landsmann im Team zu haben», sagt Ferraz. «Auch in der Freizeit um mich in meiner Muttersprache zu unterhalten.» Er sagt es auf Deutsch. Die Sprache kann er längst. Silva sagt: «Mir macht es keine Sorgen, die Teamtaktik zu lernen, wenn mir etwas sorgen macht, dann eher, dass ich die Sprache nicht verstehe.» Auch er will darum schnell Deutsch lernen.

In der Wohnung fehlt nur noch das Geschirr

Wenn sich Silva auf der Platte bewegt, macht er das in kleinen Schritten, oder es sieht zumindest so aus, schliesslich ist er fast 1,90 Meter gross. Und weil er zusätzlich leicht nach vorne gebeugt läuft und rennt, könnte man meinen, er stolpere. Doch wer sich dadurch täuschen lässt, wird bestraft. Silva ist hellwach, beobachtet das Spiel genau, ist bereit, den entscheidenden Pass zu spielen.

Als Spielgestalter solle Nuno Silva die entscheidenden Pässe spielen. Severin Bigler

Kaufmann sagt: «Er ist keiner, der die Bälle einfach aus zehn Metern ins Tor hämmert.» Obwohl er das auch könnte. Doch Silvas Stärke ist der letzte Pass, um die Mitspieler freizuspielen. Ferraz sagt: «Nuno hat sehr gute Augen.» Silva sieht Lücken in der Defensive der Gegner, die kaum zu erkennen sind. Das mache ihn so gefährlich.

Direkt nach dem Training geht es für Silva in sein neues, vom HSC organisiertes Zuhause. Das Bett ist bezogen, der Kühlschrank funktioniert. Nur das Geschirr fehlt noch. Bei der Verpflichtung ging alles schnell. So schnell, dass nicht mehr alles besorgt werden konnte. Und so schnell, dass seine Familie erst im Januar in die Schweiz kommen wird.

Silva ist Vater eines bald vierjährigen Jungen, in einem Monat erwarten er und seine Frau ein Mädchen. Es läuft derzeit viel in Silvas Leben. Und für das Geschirr gab es einen Gutschein. Ferraz wird ihm zeigen, wo man es kauft.