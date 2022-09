NLA-Handball Der HSC Suhr Aarau startet mit einem Kantersieg in die neue Saison Der HSC Suhr Aarau gewinnt zum Saisonstart 40:28 gegen Wacker Thun – und der Biervorrat des Teams wächst. Trotz des euphorisierenden Starts mahnt Trainer Aleksandar Stevic davor, abzuheben. Von einem Start nach Mass sprach aber auch er.

Die Spieler des HSC Suhr Aarau freuen sich über den Kantersieg zum Saisonstart. Alexander Wagner

Die zwei Kisten Bier, die Daniel Parkhomenko seinen Mitspielern nun offerieren muss, weil er den so seltenen 40. Treffer erzielt hat, bezahlt er gerne. «Schliesslich trinke ich gerne mit», sagte er nach dem 40:28-Sieg seines HSC Suhr Aarau gegen Wacker Thun.

Ja, es war ein Traumstart in die neue Saison, der dem HSC glückte. Oder einer nach Mass, wie es HSC-Trainer Aleksandar Stevic nannte, damit jetzt die ­Erwartungen an sein Team nicht gleich in unheimliche Höhen schiessen. «Es war ein starker Auftritt. Man muss aber sagen, dass Thun noch einige verletzte Spieler beklagt und gegen Ende des Spiels etwas rausgenommen hat.»

Damit liegt er natürlich nicht falsch. Aber wie gut der HSC den Umbruch vom Ende der vergangenen Saison, als gleich fünf Leistungsträger den Verein verlassen haben, schon wegstecken kann – zumindest an diesem Donnerstagabend –, ist trotzdem eindrücklich.

Marijan Maric, der einzige Neue im Team, der nicht vereinsintern nachgezogen wurde, spielte bereits nach einer Minute eine blinden Pass hinter seinem Rücken auf Nikos Sarlos, der zum 1:0 traf. Es war eine Szene sinnbildlich für den Auftritt von Maric, der seine Rolle im Team bereits gefunden hat.

Marijan Maric deudete an, dass er der starke Mann in der HSC-Defensive werden kann. Alexander Wagner

Maric selbst sagt: «So ein Start ist natürlich toll. Schliesslich ist man vor einer Premiere besonders nervös.» Auch Stevic lobte seinen Toptransfer, um aber auch hier sogleich anzufügen, dass der Integrationsprozess ins System noch nicht abgeschlossen sei. Nur nicht gleich abheben. Es ist das richtige Motto nach diesem Start, der durchaus euphorisieren könnte.

Der Unmut auf die Schiedsrichter und die Gala danach

Und zumindest das Publikum liess sich anstecken. Auch weil die Partie von Beginn weg beste Unterhaltung bot und vor allem ein horrendes Tempo. Maric, der immer wieder andeutete, dass er der Mann sein kann, der die HSC-Defensive in dieser ­Saison führen wird, um gelegentlich auch selbst zu treffen, wurde erst nach 17 Minuten gebremst. Das Knie eines Gegners traf ihn am Kopf und sorgte für eine Zwangspause. Glücklicherweise konnte er weitermachen, wie auch Tim Aufdenblatten nur fünf Minuten später.

Aufdenblatten wurde Mitten im Gegenstoss von Janick Sorgen übel von den Beinen geholt, was die Schiedsrichter zum Unverständnis fast aller Zuschauer, die mit minutenlangen Buhrufen reagierten, und auch von Stevic, der für sein Reklamieren Gelb erhielt, nur mit einer Zeitstrafe ahndeten.

Szenen wie diese zeigen aber auch, wie fragil das HSC-Ge­bilde sein könnte. Der Ausfall eines Leistungsträgers hat im Drehbuch für die Saison eigentlich keinen Platz. Auch wenn die HSC-Verantwortlichen betonen, das Team sei auf jeder Position doppelt besetzt, trifft dies trotz der 40 Tore wohl eher auf die Defensive zu.

Umso wichtiger ist es, dass die zweite Garde früh zu Spielpraxis kommt. Wozu Trainer Stevic die Gelegenheit angesichts einer komfortabelen Zehn-Tore-Führung in der zweiten Halbzeit auch nutzte. Er brachte Thomas Bieri auf dem rechten Flügel. Und er ermöglichte Finn Kreuzer auf dem linken Flügel das Debüt in der NLA. Kreuzer ersetzte den zuvor sehr starken Nikos Sarlos (5 Treffer), der andeutete, dass er in die Fussstapfen von Timothy Reichmuth treten kann. Kreuzer indes krönte sein Debüt zwei Minuten vor Schluss mit seinem ersten Tor – was ihn wiederum eine Kiste Bier fürs Team kosten wird.

Finn Kreuzer erzielte beim NLA-Debüt für den HSC Suhr Aarau auch gleich ein Tor. Alexander Wagner

Ohne Verpflichtungen in Form von Bier, aber mit einem Preis verlies Janis Scheidiger die Schachenhalle. Der Torhüter zeigte zwölf Paraden und wurde zurecht als Spieler des Spiels gewählt.