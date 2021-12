NLA-Handball Corona-Ausbruch beim HSC Suhr Aarau – Spiel gegen Pfadi abgesagt Das Meisterschaftsspiel vom Donnerstagabend zwischen Suhr Aarau und Pfadi Winterthur kann nicht stattfinden. Im Team des HSC haben sich mehrere Spieler mit dem Coronavirus infiziert.

Die Schachenhalle muss heute leer bleiben. Das Spiel muss aufgrund von Covid-19-Fällen beim HSC abgesagt werden. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Am Donnerstagabend um 20 Uhr hätte der HSC Suhr Aarau in der Schachenhalle Meister Pfadi Winterthur empfangen sollen. Das Meisterschaftsspiel kann nun jedoch nicht stattfinden. Grund sind Corona-Fälle in der Mannschaft des HSC.

Mehrere Spieler seien beim letzten Covid-19-Test positiv gemeldet worden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. In Absprache mit dem Handballverband sowie der Liga sei die Partie gegen Pfadi kurzfristig abgesagt worden.

Der neue Spieltermin werde schnellstmöglich kommuniziert. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Update folgt ...