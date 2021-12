NLA-Handball Corona-Ausbruch beim HSC Suhr Aarau: Spiel gegen Pfadi abgesagt – auch nächste Partie auf der Kippe Das Meisterschaftsspiel vom Donnerstagabend zwischen Suhr Aarau und Pfadi Winterthur kann nicht stattfinden. Im Team des HSC haben sich mehrere Spieler mit dem Coronavirus infiziert.

Die Schachenhalle muss heute leer bleiben. Das Spiel wird aufgrund von Covid-19-Fällen beim HSC abgesagt. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Am Donnerstagabend um 20 Uhr hätte der HSC Suhr Aarau in der Schachenhalle Meister Pfadi Winterthur empfangen sollen. Das Meisterschaftsspiel kann nun jedoch nicht stattfinden. Grund sind Corona-Fälle in der Mannschaft des HSC.

Acht Personen aus dem Team (das umfasst Spieler sowie Mannschaftsbetreuer) seien am Mittwochabend positiv getestet worden, sagt Doris Zehnder, Geschäftsführerin des Vereins, auf Anfrage. Alle acht Personen sind laut Zehnder doppelt geimpft. Mehr Fälle könnten im Verlaufe des Donnerstags folgen, der Klub wartet noch die Ergebnisse der PCR-Tests ab. Beim HSC Suhr Aarau sind sämtliche Teammitglieder entweder doppelt geimpft oder genesen (und teilweise einmal geimpft).

Vor anderthalb Wochen war der Tross des HSC vom Europacup-Rückspiel aus Slowenien in die Schweiz zurückgekehrt. Seither haben sich Spieler, Betreuer und Trainer jeden Tag testen lassen. «Als freiwillige Sicherheitsmassnahme», wie Zehnder sagt. Positive Resultate seien erst am Mittwochabend festgestellt worden.

Auch das kommende HSC-Spiel muss wahrscheinlich abgesagt werden

Die positiv getesteten Spieler haben sich nach dem Befund unmittelbar in Isolation begeben. Diese dauert gemäss BAG-Anweisungen zehn Tage nach Symptombeginn. Insofern ist auch äusserst fraglich, ob das kommende Spiel des HSC Suhr Aarau gegen Kriens-Luzern am 23. Dezember stattfinden kann. Die negativ getesteten Personen aus dem HSC-Team befinden sich in freiwilliger Quarantäne.

Ein Nachholtermin für das Spiel gegen Pfadi Winterthur soll schnellstmöglich definiert werden. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Neben dieser Partie ist heute Donnerstag auch das Spiel zwischen Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen abgesagt worden. Wie der HSC haben auch die Kadetten mehrere Coronafälle zu beklagen.